Red Bull Bragantino e Athletico-PR correm atrás da reabilitação no Brasileirão

Depois de empatarem os jogos de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana neste meio de semana, diante de Barcelona-EQU e Cerro Porteño-PAR, respectivamente, Red Bull Bragantino e Athletico-PR mudam o foco para se enfrentarem neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Os dois times tentam voltar a vencer na competição nacional.

Com 25 pontos, o Athletico-PR aparece dentro do G-10. Mas na última rodada acabou derrotado pelo Bahia, por 3 a 1, na La Ligga, em Curitiba (PR). O Red Bull Bragantino, por sua vez, vem logo abaixo em décimo, com 22. No último final de semana perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, e também precisa da reabilitação.

O técnico Pedro Caixinha continua tendo o mesmo desfalque das últimas rodadas para definir o Bragantino. Trata-se do volante Jadsom, afastado por conta de dores no joelho que o tiraram de combate.

O meio-campista Jhon Jhon contratado nesta semana junto ao Palmeiras, já está apto e tem tudo para fazer sua estreia com a camisa do time paulista. No mais, a base é a mesma que vem atuando nas últimas rodadas. Na quinta-feira empatou por 1 a com o Barcelona, no Equador, e agora depende apenas de uma vitória para entrar nas oitavas da sul-americana.

Do outro lado, o Athletico-PR não teve tempo para descanso e embarcou direto do Paraguai para São Paulo, onde finalizou a sua preparação antes se seguir viagem para Bragança Paulista. O técnico Martín Varini não poderá contar com o volante Fernandinho, suspenso. "Temos um elenco muito competitivo e versátil, e levamos muitas coisas em consideração, como características do adversário, sequência de jogos. Vamos analisando cada jogo. Cada um tem seu estilo e vamos analisar o rival e o contexto para fazermos as escolhas", disse o treinador ao avaliar o duelo e falar sobre a provável escalação.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X ATHLETICO-PR

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Helinho, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel e Erick; Christian, Zapelli e Canobbio (Julimar); Pablo. Técnico: Martin Varini.

ÁRBITRO - Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).