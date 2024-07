Grêmio conta com apoio da torcida para reagir no Brasileirão diante do Vitória

Por reação no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Vitória farão um confronto direto na parte de baixo da tabela. Neste domingo, às 11h, eles se enfrentam no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 18ª rodada.

O Grêmio está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas: Juventude (3 a 0), Cruzeiro (2 a 0) e São Paulo (1 a 0). O time começou a rodada com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar, embora tenha dois jogos a menos.

Na coletiva de sexta-feira, o técnico Renato Gaúcho apareceu ao lado de Pedro Geromel e Kanneman, lembrou a falta que a arena do clube faz, e pediu o apoio da torcida. "O Grêmio não está jogando em sua casa, mas queremos convocar o nosso torcedor para domingo. O nosso torcedor nunca nos largou e não vai ser agora. A gente vai sair dessa situação. Eu volto a garantir para vocês que o Grêmio vai sair dessa situação com a ajuda da nossa torcida. Mas é diferente jogar em Caxias, porque na nossa arena temos um gramado bom e o apoio de 40, 45 mil torcedores. É bem diferente."

De volta ao banco de reservas após forte gripe, Renato Gaúcho prepara três mudanças na escalação. Kannemann, que cumpriu suspensão, e Pedro Geromel, poupado, voltam ao time titular para deixar a defesa bem experiente. Edenílson, recuperado de fadiga muscular, também volta no meio-campo. A dúvida no setor fica entre Pepê e Dodi.

O atacante Nathan Fernandes é desfalque por suspensão, mas o trio de reforços, formado por pelo meia Monsalve e os atacantes Alexander Aravena e Matías Arezo, está regularizado.

O Vitória também perdeu seus dois últimos jogos ao sofrer 1 a 0 para o Botafogo, em Salvador, e 3 a 1 para o Fortaleza, na Arena Castelão. Com 15 pontos, voltou a ficar bem próximo da zona de rebaixamento, em 16º lugar. O Corinthians abre o Z-4 em 17º, também com 15 pontos, mas uma vitória a menos (4 a 3).

O técnico Thiago Carpini vem sofrendo com lesões e poucas opções para o setor defensivo. Nesta partida, porém, terá à disposição seus três nomes: Wagner Leonardo e Bruno Uvini, que devem ser titulares, e Reynaldo. O treinador também integrou o jovem Roque Júnior, das categorias de base.

Carpini admitiu que o time precisa de reforços, mas pediu cautela no mercado. "Que precisa contratar é fato. E rápido. Precisamos reforçar diversos setores, mas enfrentamos dificuldades no mercado. O Vitória nem sempre é a primeira opção do atleta, pelo momento e tabela. Então temos que ser cautelosos, não podemos trazer por trazer."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X VITÓRIA

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi) e Edenilson; Pavon, Galdino e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius e Jean Mota; Everaldo, Janderson e Alerrandro, Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).