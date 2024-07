Corinthians tenta arrumar defesa para surpreender o Bahia em Salvador

A vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na estreia do técnico Ramón Díaz, lavou a alma do torcedor do Corinthians, mas não tirou o time da zona de rebaixamento. Nova tentativa de deixar a degola será empreendida a partir das 16 horas deste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, palco do duelo com o Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Com 17 pontos, o time alvinegro começa a rodada na 17ª colocação e busca apenas a quarta vitória em 18 partidas disputadas na competição nacional. Além disso, está atrás do primeiro triunfo fora de casa. Um dos pontos fracos da equipe tem sido a fragilidade defensiva, aspecto em que foi vista alguma evolução no primeiro jogo sob o comando de Díaz.

De qualquer forma, os números não mentem. A rede corintiana foi balançada nas últimas 11 partidas, com um total de 18 gols sofridos. O último jogo em que o Corinthians saiu de campo sem ser vazado foi a vitória porra 3 a 0 sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana, dia 28 de maio.

Foi na partida contra a equipe uruguaia que Fagner sofreu lesão na parte posterior da coxa direita, problema que o deixou cerca de um mês e meio sem jogar. Recuperado, o lateral-direito voltou no segundo tempo contra o Criciúma e pode começar jogando o duelo com o Bahia, no lugar de Matheuzinho. Na teoria, tal mudança daria mais sustentação defensiva à equipe.

Apesar do possível ganho na marcação com o retorno do ídolo entre os 11 iniciais, o time alvinegro não terá Raniele, um de seus principais marcadores, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Isso deve fazer Alex Santana, estreante na rodada anterior, ser puxado para a posição de primeiro volante, à frente de Breno Bidon, que entra para fazer o segundo, depois de ficar no banco no jogo diante do Criciúma.

Apesar de ter estreado antes, Santana só foi apresentado oficialmente na sexta-feira, em uma coletiva emocionante, na qual recebeu a camisa alvinegra das mãos do pai corintiano, José Amorim, bastante comovido. "Perdi minha mãe quando tinha 14 anos e o sonho dela era que eu jogasse no Corinthians. E hoje estar realizando esse sonho está sendo um espetacular para mim", disse o meio-campista.

Um dia antes, o Corinthians apresentou o zagueiro André Ramalho, que estava no PSV. O defensor já vinha treinando no CT Joaquim Grava e está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. "Preciso de mais tempo, mas o calendário brasileiro não permite tanto, já sabia disso quando tomei a decisão de vir para cá. Estou à disposição, se vou ou não para o jogo cabe à comissão técnica decidir", afirmou durante a apresentação.

Em sua missão de vencer fora de casa, o time paulista vai encontrar um Bahia que estava invicto como mandante até perder por 2 a 1 para o Cuiabá no final de semana passado. De qualquer forma, a equipe tricolor continua brigando pelas primeiras posições, com 30 pontos.

Neste domingo, o técnico Rogério Ceni conta com o retorno do lateral-direito Santiago Arias, que foi titular da seleção colombiana durante a Copa América e se despediu da competição como vice-campeão, após derrota na final para a Argentina. O atacante Everaldo volta de suspensão. Em contrapartida, o zagueiro Gabriel Xavier é desfalque, pois está suspenso, e deve ser substituído por Victor Cuesta.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BAHIA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Alex Santana, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

BAHIA - Marcos Felipe; Arias, Cuesta, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).