Verstappen dispara contra própria equipe depois de corrida para esquecer na Hungria

Atual tricampeão mundial e líder da tabela de classificação, Max Verstappen não escondeu a irritação com o desempenho superior da McLaren, com o toque de Lewis Hamilton durante a corrida e, principalmente, com sua equipe após o quinto lugar no GP da Hungria de Fórmula 1. O resultado reduziu para 76 pontos sua vantagem em relação a Lando Norris, segundo colocado em Hungaroring, neste domingo, no Mundial de Pilotos.

"Claro que não estou feliz", disse Verstappen após a corrida. "Em um dia em que, claro, já nos falta ritmo em comparação à McLaren, tentamos e esperamos que façamos as coisas certas com a estratégia, o que hoje não foi o caso. A primeira (parada) não foi o ideal, mas talvez você seja pego de surpresa", reclamou o holandês, que precisou devolver uma ultrapassagem a Lando Norris, seu principal concorrente pelo título, a pedido do engenheiro da Red Bull, Gianpiero Lambiase, para evitar uma possível punição.

Mal-humorado com as decisões da equipe, Verstappen chegou a discutir com seu engenheiro pelo rádio, a ironizá-lo e ainda a criticar a estratégia da Red Bull, o que o piloto continuou a fazê-lo depois da prova.

"Então, novamente, eles me deixaram de fora (na segunda rodada de paradas), onde basicamente entrei imediatamente no trânsito. Quando o carro não é o mais rápido, é preciso tentar capitalizar as descidas... Não se pode contar com uma pequena vantagem de ritmo", afirmou. "Na posição em que estamos agora não podemos mais fazer isso, as coisas precisam ser feitas melhor", disse Verstappen.

A bronca também sobrou para o heptacampeão Lewis Hamilton, que se chocou com o piloto holandês na curva, a sete voltas do final, minando de vez qualquer chance de subir ao pódio.

"No meio da zona de frenagem, já estou comprometido com a manobra, e ele de repente continua (se movendo) para a direita. Se eu não tivesse virado durante a freada em linha reta, eu teria feito contato com ele. Então eu fui para o ar", explicou. "As pessoas sempre falam muito sobre o que aconteceu na Áustria, que 'não foi correto', blá, blá, blá", lembrou Verstappen sobre seu polêmico acidente com Lando Norris há duas etapas. "Mas isso é no movimento inicial. E sinto que agora não foi no movimento inicial, mas depois, durante a zona de travagem, (Lewis Hamilton) continua a virar à direita. Não se pode fazer isso", criticou.