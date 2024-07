Com um a mais desde o 1º minuto, Guarani toma a virada no último lance para o Goiás

O Guarani continua em jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um a mais desde o 1º minuto - Rildo foi expulso - o time paulista sofreu a virada para o Goiás, por 3 a 2, com um gol de Paulo Baya, aos 58 minutos do segundo tempo, neste domingo, pela 16ª rodada.

A última e única vitória do Guarani aconteceu contra o Botafogo-SP, por 2 a 0, no dia 11 de maio, pela quarta rodada. A 11ª derrota deixou o time com sete pontos, na última posição, a 11 da Chapecoense, primeiro time fora do Z-4, com 18. Caio Dantas e Matheus Salustiano foram os autores dos gols do time da casa.

Já o Goiás deu fim a uma sequência de duas derrotas seguidas, chegando a 24 pontos, subindo para o sétimo lugar, a dois do Novorizontino, quarto colocado, com 26. Nathan Melo e Edu marcaram os outros gols do time goiano.

O duelo mal começou e o Guarani já tinha um jogador a mais. Com um minuto, Rildo deu entrada forte em Léo Santos, e, após revisão do VAR, foi expulso direto. Com a vantagem, os donos da casa tomaram conta da partida.

A pressão surtiu efeito aos 30 minutos. Airton chutou forte, Tadeu deu rebote e Caio Dantas abriu o placar. O gol fez o Guarani relaxar em campo e já não marcava na linha alta. O castigo veio aos 44. Thiago Galhardo cobrou falta na área e Nathan Melo cabeceou para igualar o marcador para os goianos.

Os times voltaram para o segundo tempo com o freio de mão puxado. A estratégia do Goiás era explícita, de enrolar o jogo e tentar surpreender no contra-ataque. Pressionado, a bola queimava no pé do Guarani, que não conseguia incomodar no ataque, tirando a paciência da torcida.

Aos 28, as vaias mudaram para o grito de gol, quando a bola sobrou para Matheus Salustiano, dentro da área, chutar cruzado e recolocar os donos da casa na frente do placar. Novamente o time se desligou após o gol, Edson e Paulo Baya carimbaram a trave.

Até que aos 48, Edu cobrou o pênalti marcado pelo VAR em toque de bola no braço de Léo Santos, deixando tudo igual. Quando o empate parecia ser o resultado, no último lance, em contra-ataque fulminante, Paulo Baya sacramentou a virada espetacular do Goiás, aos 58, em um chute diagonal.

O Guarani volta a campo na quarta-feira, às 21h30, no confronto direto contra o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Já o Goiás atua na quinta-feira, às 21h30, diante do CRB, no Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 3 GOIÁS

GUARANI - Douglas Borges; Pacheco (Reinaldo), Matheus Salustiano, Léo Santos e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno (Luccas Paraizo) e Luan Dias (Anderson Leite); João Victor, Airton (Yan Henrique) e Caio Dantas (Daniel dos Anjos). Técnico: Pintado.

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz (Edu Júnior) e Messias; Diego, Wellington (Luiz Henrique), Nathan Melo (Edson), Régis (Paulo Baya) e Sander; Thiago Galhardo (Wellinton) e Rildo. Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Caio Dantas, aos 30, e Nathan Melo, aos 44 minutos do primeiro tempo; Matheus Salustiano, aos 28, Edu, aos 48, e Paulo Baya, aos 58 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Luan Dias, Jefferson, Léo Santos e Airton (Guarani); Wellington, David Braz e Thiago Galhardo (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Rildo (Goiás).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA - R$ 44.600,00.

PÚBLICO - 4.763 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).