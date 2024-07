Santos recebe pressionado Coritiba para abrir vantagem na liderança da Série B

Em situações opostas na Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Coritiba medem forças nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro. Do lado da equipe anfitriã, a boa sequência na competição, com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis confrontos, oferece um clima de paz. Se alcançar a sétima partida invicta, vai igualar sua melhor marca em três anos, realizada no Nacional passado, quando lutava contra o rebaixamento.

De quebra, o empate do América-MG com o Amazonas por 0 a 0, no último sábado, impediu o time mineiro de encostar nos 29 pontos do Santos, que iniciará a 17ª rodada isolado na liderança da competição e disposto a abrir vantagem.

Os visitantes, por sua vez, acumulam três derrotas e dois empates em seus cinco últimos compromissos. Os resultados ruins fizeram com que a agremiação paranaense despencasse na tabela e, com 20 pontos, ficasse próxima da zona de rebaixamento à Série C nacional.

A má fase provocou a ira de torcedores organizados, que neste domingo compareceram ao CT da Graciosa durante o último treino antes da viagem para São Paulo a fim de protestar e cobrar jogadores, comissão técnica e dirigentes.

Além disso, o retrospecto é amplamente favorável ao grupo da Baixada Santista, que não sai da Vila Belmiro derrotado pelo adversário há 13 anos, desde o revés por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro de 2011. De lá para cá, o Santos perdeu apenas cinco duelos, todos fora de casa, acumulando outros cinco empates e 11 vitórias. Na Vila, são oito triunfos consecutivos, além de dois empates.

Para a partida desta segunda, Giuliano, recuperado de lesão na coxa direita, pode ser a novidade no meio de campo santista. Do lado paranaense, Matheus Frizzo retorna ao time após cumprir suspensão na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, na sexta-feira, um dia depois de o alvinegro empatar por 1 a 1 com o Vila Nova, o que proporcionou ao time de Fábio Carille um dia a mais de recuperação.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CORITIBA

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Giuliano); Otero, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Maurício, Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Robson, Matheus Frizzo e Lucas Ronier. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).