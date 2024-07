O que é foie gras, comida presente no cardápio de Paris-2024 que causou polêmica

A presença do foie gras no cardápio dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 está dando o que falar às vésperas do início da competição. Mas o que tem neste prato e por que causa polêmica? Considerado uma das principais iguarias da culinária francesa, o foie gras é o fígado "gordo" de aves aquáticas, como patos e gansos.

Para que o foie gras seja produzido, esses animais são forçados a comerem muito mais do que o normal. Os produtores inserem na boca do animal um tubo de metal, que passa pela garganta e despeja o alimento diretamente no estômago. O aumento do fígado acaba desencadeando uma série de complicações nas aves, que acabam morrendo. A retirada do foie gras, inclusive, só é possível em animais mortos.

A Animal Equality - organização internacional que tem como objetivo acabar com a crueldade com os animais de produção - está colhendo assinaturas para a retirada do foie gras do cardápio dos Jogos Olímpicos.

A petição conta com quase 70 mil assinaturas e tem o apoio de atletas que já foram medalhistas olímpicos, como o tenista Marcus Daniell, da Nova Zelândia, e o ex-ciclista Dotsie Bausch, dos Estados Unidos.

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 começam oficialmente, com a cerimônia de abertura, na sexta-feira. Mas as primeiras competições já têm início nesta quarta-feira, 24, com partidas de rúgbi e futebol.