Tenistas Marcelo Melo e Rafael Matos ficam fora da Olimpíada de Paris-2024

O Brasil terá apenas cinco tenistas na Olimpíada de Paris-2024, que começa oficialmente na sexta-feira. Os duplistas Marcelo Melo e Rafael Matos, que poderia aumentar a lista da modalidade, não conseguiram a classificação para entrar na chave de duplas. Assim, o Brasil será representado por Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Luisa Stefani, Thiago Wild e Thiago Monteiro.

"Era um sonho poder jogar a minha quinta Olimpíada, em representar mais uma vez o Brasil em uma competição que não tem como descrever. Só estando lá. Infelizmente, eu e o Rafa recebemos a notícia de que já não temos mais chances de ir", disse Melo, nas redes sociais.

O tenista de 40 anos explicou que um dos critérios de classificação é o ranking de simples, pelo qual tanto ele quanto Matos não se destacam entre os concorrentes pelas últimas vagas na chave de duplas. "Tínhamos ranking para classificar, porém, a partir de um certo número de duplas classificadas, a prioridade passa a ser dos jogadores com ranking de simples, mesmo sendo pior que o nosso (ranking de duplas), sendo assim ficamos fora. Uma pena", lamentou.

Melo, que está cada vez mais perto da aposentadoria, ocupa o 41º lugar do ranking de duplas da ATP. Matos é o 37º. Os dois vinham jogando juntos nos últimos meses, até mesmo nos torneios de Grand Slam. Eles formaram dupla em Wimbledon e também em Roland Garros, cujo complexo será a sede do tênis em Paris-2024.

A estratégia dos dois brasileiros, contudo, acabou não dando certo. "Desejo boa sorte aos que se classificaram e ao Time Brasil por completo. Vamos em busca de medalhas para o Brasil. Boa sorte, galera. Vamos!", declarou Melo.

O Brasil terá quatro atletas nas chaves de simples (Bia, Laura, Wild e Monteiro) e duas duplas (Bia e Luisa e Wild e Monteiro). O país ainda poderá ter representantes na chave mista, cuja definição está marcada para quarta-feira.

VONDROUSOVA FORA, ZVEREV É DÚVIDA

Atual medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, a checa Marketa Vondrousova desistiu da Olimpíada nesta segunda, em razão de problemas físicos. A número 18 do mundo, campeã de Wimbledon no ano passado, alegou uma lesão na mão para desistir de competir em Paris.

O polonês Hubert Hurkacz, número sete do mundo, também anunciou nesta segunda que não competirá na capital francesa. Ele ainda não se recuperou de uma lesão no joelho direito que sofreu durante a disputa de Wimbledon. Com a desistência, ele deixará de formar uma poderosa dupla com a compatriota Iga Swiatek, número 1 do mundo, nas duplas mistas.

Já o alemão Alexander Zverev, atual campeão olímpico, ainda é dúvida por não estar 100% recuperado da lesão no joelho que sofreu durante Wimbledon. Ele foi vice-campeão em Hamburgo, no fim de semana, e indicou que ainda está em processo de recuperação, principalmente porque a disputa olímpica será no saibro, superfície que costuma exigir mais dos joelhos.