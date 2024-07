Atleta britânico 'testa' cama anti-sexo da Vila Olímpica em Paris-2024

Não é de hoje que as "camas anti-sexo" dão o que falar nos Jogos Olímpicos. Já em Paris-2024, o britânico Tom Daley viralizou nesta segunda-feira ao fazer um teste, pulando sobre a já famosa cama, feita de papelão. No vídeo postado em suas redes sociais, o atleta dos saltos ornamentais mostra a estrutura da cama e na sequência salta em cima do colchão.

"Camas de papelão da Vila Olímpica. Eu vou te mostrar como elas se parecem. Isso é papelão. Como vocês podem ver, é tipo uma caixa. Tem essas caixas de papelão com o colchão em cima", mostrou o atleta.

Assim como aconteceu em Tóquio, em 2021, as camas são produzidas com papelão. O Comitê Olímpico Internacional (COI) garante que a escolha é pensando na sustentabilidade, já que o material é reciclável. No entanto, muitos dizem que as camas de papelão foram desenvolvidas para inibirem os atletas a realizarem sexo durante os Jogos Olímpicos, porque o material é mais frágil e tem tamanho reduzido.

Dono de quatro medalhas olímpicas, Tom Daley é uma das referências dos saltos ornamentais. Logo em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, em Pequim-2008, ele fez história ao se tornar o mais jovem britânico a competir numa edição da Olimpíada, com apenas 14 anos.

Ele conquistou o seu primeiro pódio quatro anos depois, diante da torcida britânica. Em Londres-2012, foi medalhista de bronze na plataforma de 10 metros. No Rio-2016, ele repetiu o feito mas na prova sincronizada. E, em Tóquio, em 2021, foi campeão olímpico na plataforma sincronizada de 10 metros e bronze no individual.

Daley também se tornou famoso fora das competições por ser um dos primeiros atletas britânicos a assumir a homossexualidade, ainda em 2013. Em 2017, ele se casou com o roteirista e vencedor do Oscar Dustin Lance Black.

A Olimpíada de Paris tem início nesta quarta-feira, com partidas de rúgbi e futebol. Mas a cerimônia de abertura está marcada para sexta-feira, dia 26.