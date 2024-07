Grêmio revela acordo com dinamarquês Braithwaite, atacante que defendeu o Barcelona com Messi

O Grêmio não para de buscar contratações de atacantes estrangeiros e, nesta segunda-feira, anunciou um nome de peso para melhorar seu desempenho ofensivo na temporada: trata-se de Martin Braithwaite, de 33 anos, que defendeu a Dinamarca em duas Copas do Mundo e jogou ao lado de Messi no Barcelona. O acordo ser[á assinado caso o centroavante seja aprovado nos exames médicos.

"Martin Braithwaite! Grêmio chega a um acordo para contratação do centroavante dinamarquês. O atleta vem a Porto Alegre para realizar exames médicos. Se aprovado, será contratado pelo clube", anunciou os gaúchos em suas redes sociais.

O dinamarquês estava livre no mercado após passagem pelo Espanyol, na Segunda Divisão espanhola, onde anotou 22 gols em 43 aparições, mas não renovou o vínculo. O time de maior sucesso da carreira do dinamarquês, contudo, foi o Barcelona, no qual atuou ao lado de Messi por quase dois anos, entre 2020 e 2022 (o argetnino saiu em agosto de 2021).

Depois de ter enorme sucesso no ano passado com o uruguaio Suárez, o Grêmio acredita que pode repetir a dose com Braithwaite. Há algum tempo que o técnico Renato Gaúcho vem cobrando a chegada de um centroavante experiente após a lesão de Diego Costa.

No último jogo, no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o uruguaio Arezo fez sua estreia e, mesmo carente de ritmo, sofreu o pênalti do segundo gol. O colombiano Monsalve ainda ficou na reserva. Outro contratado é o chileno Aravena.

Caso o acordo com Braithwaite dê certo, o Grêmio ficará com uma legião de estrangeiros e o técnico Renato Gaúcho ganhará uma dor de cabeça a mais, pois pode relacionar até nove nomes por partida no Brasileirão e contará com 11 no elenco.

O treinador já vem utilizando os titulares Marchesín (goleiro), Kannemann (zagueiro, Villasanti (volante), Cristaldo (meia), Soteldo (meia-atacante) e Pavón (atacante). Sobrariam três vagas, com quatro reforços sendo adquiridos nesta janela. Ocorre que ainda tem, na reserva, o também volante Carballo. Dois teriam de ser cortados por jogo.