Decisões contra o Porco

Flamengo x Palmeiras é o duelo mais esperado das oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF divulgou que o confronto de ida entre as equipes será no dia 31/07, às 20h, no Maracanã. O jogo da volta será dia 07/08, às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Os dois confrontos serão transmitidos com exclusividade pela Amazon Prime. Quem passar de fase vai faturar R$ 3,465 milhões.

O último título do Mengão na competição foi em 2022, quando disputou a final contra o Corinthians. Ano passado, o Rubro-Negro foi derrotado pelo São Paulo e ficou com o vice.