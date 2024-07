'Precisa entender o lado do Flamengo'

Rodolfo Landim afirma que a contraproposta do Flamengo dá o seguinte recado para Gabigol: o clube precisa de garantias esportivas para acreditar nele e voltar a fazer um contrato longo.

"Não é só reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel... E espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste. Entendo o lado dele, mas ele tem que entender o lado do Flamengo também. Acho que, pela comunhão dele com a torcida, faça com que ele queira cair para o lado de querer ficar no Flamengo", declarou o mandatário.