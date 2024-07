Ignácio revela ansiedade

Um dos reforços do Fluminense para este segundo semestre, Ignácio volta ao futebol brasileiro e terá ao seu lado nada menos que Thiago Silva. Em entrevista à FluTV, o defensor revelou a alta expectativa para atuar ao lado do ídolo tricolor, que teve muito sucesso no futebol europeu e com a camisa da seleção brasileira.

"O Thiago Silva é uma referência para mim, por ser zagueiro. Um cara que é ídolo de todos os brasileiros, referência no futebol brasileiro e mundial. Dessa forma, vou procurar desfrutar ao máximo dessa oportunidade que estou tendo aqui e do que ele tem a me oferecer", disse Ignácio.