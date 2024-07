Bia Haddad passa sufoco

A tenista Bia Haddad está enfrentando problemas em seus primeiros dias em Paris. Ao desembarcar na cidade olímpica, a brasileira não recebeu sua mala da companhia aérea Swiss. Após dois dias, nenhuma solução foi apresentada à atleta. Antes de chegar à França, Bia fez escala em Zurique, na Suíça. No entanto, o localizador na mala da atleta aponta que seus pertences ainda nem saíram do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No interior da mala, há raquetes, calçados e planilhas que serão utilizadas nas Olimpíadas.