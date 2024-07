Mirassol perde pênalti e empata sem gols com o Avaí pela Série B

Ainda invicto dentro de casa, o Mirassol empatou por 0 a 0 com o Avaí, nesta terça-feira, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um 'jogo amarrado' e que manteve os dois times praticamente nas mesmas posições na tabela. O time paulista perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, mas o Avaí criou as melhores chances de gols e também não converteu.

Este foi o segundo empate do Mirassol diante de sua torcida, onde já tinha vencido cinco vezes. Com 26 pontos está perto do G-4 - zona de acesso. Agora sem vencer há sete jogos, o Avaí mostrou evolução e quebrou a série de três derrotas consecutivas, a última para o Ceará (1 a 0), em Florianópolis (SC). Com 24 pontos, segue no meio da tabela.

O jogo começou 'estudado', mas aos poucos o Avaí dominou as ações no meio-campo e passou a atacar em bloco, chegando perto da área com perigo. Aos 12 minutos, Natanael apareceu na frente do goleiro Alex Muralha, mas acabou bloqueado.

O Mirassol demorou para equilibrar as ações, mas encontrava dificuldades para superar o bloqueio defensivo catarinense. Mesmo assim teve a melhor chance e marcar quando teve um pênalti a seu favor. Após levantamento na área, quatro jogadores subiram na mesma bola e houve um toque de braço de um defensor, apenas detectado pelo VAR. Na cobrança, porém, Gabriel foi displicente, não tomou distância da bola e na batida pegou mal. A bola subiu e passou sob o travessão, aos 48 minutos.

A Avaí voltou para o segundo tempo pressionando e criou três chances para abrir o placar. Aos quatro, Natanael finalizou para o gol e foi bloqueado por Lucas Ramon, mas em seguida, após escanteio, a bola sobrou para o chute de primeira de Pedro Castro que explodiu na trave direita de Muralha.

Aos sete, outra finalização perigosa de Natanael e, desta vez, a bola desviou no joelho esquerdo de Lucas Ramon, indo para escanteio. O visitante ainda assustou em chutes fortes de Pedro Castro e Jean Lucas, que tiraram tinta da trave.

Cansado de tanto perder gol, o Avaí diminuiu o ritmo nos últimos minutos. Foi quando, enfim, o Mirassol tentou ser mais agressivo. Insistiu no jogo aéreo, porém, sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 AVAÍ

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Lucas Gazal, João Victor e Zeca; Gabriel (Bruno Matias), Danielzinho e Chico Kim (Isaque); Negueba (João Pedro), Dellatorre (Quirino) e Fernandinho (Marquinhos). Técnico: Mozart Santos.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Roberto e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni (Jean Lucas); Natanael (Ronaldo Henrique), Vagner Love (Cassiano) e Garcez (Willian Pottker). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CARTÕES AMARELOS - Natanael, Jean Lucas e Willian Maranhão (Avaí).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 53.510,00.

PÚBLICO - 2.722 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).