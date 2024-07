Guarani e Brusque tentam iniciar reação para sair da zona de rebaixamento da Série B

A briga pela parte debaixo da tabela será destaque nesta quarta-feira quando dois jogos serão disputados pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado por duas vitórias, o Paysandu encara o Brusque para continuar longe da zona de rebaixamento. Já o lanterna Guarani encara o Amazonas, fora de casa, e tenta acabar com um longo jejum.

As emoções começam logo às 21h quando Brusque e Paysandu jogam no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O duelo foi transferido de Itajaí para a capital catarinense, após alguns jogadores reclamarem das péssimas condições do gramado do estádio Gigantão das Avenidas, onde o time catarinense estava mandando seus jogos.

O Paysandu, que chega embalado por sete jogos sem derrota e duas vitórias seguidas, soma 23 pontos, e além de seguir longe da zona de rebaixamento, quer se aproximar do G-4. O time mandante vem de incríveis seis empates seguidos e com 15 pontos, tenta voltar a vencer para quem sabe a partir da próxima rodada, sair do Z-4.

Mais tarde, Amazonas e Guarani se enfrentam no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), às 21h30, em um duelo direto contra a zona de rebaixamento. O time paulista não sabe o que é vencer há 12 jogos e aparece na última colocação, com apenas sete pontos em 16 jogos disputados. Os donos da casa, por sua vez, vivem uma situação um pouco melhor, afinal começaram a rodada fora do Z-4, com 20 pontos.

A rodada será encerrada com mais dois jogos na quinta-feira. O Goiás encara o CRB e quer voltar ao G-4, enquanto o Botafogo-SP visita o Ceará, tentando acabar com um jejum de vitórias para sair da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 17ª rodada da Série B:

QUARTA-FEIRA

21h

Brusque x Paysandu

21h30

Amazonas x Guarani

QUINTA-FEIRA

21h30

Goiás x CRB

Ceará x Botafogo-SP