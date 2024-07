Nelson Piquet 'esquece' nome do genro Max Verstappen ao comparar títulos na Fórmula 1

O ex-piloto Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1, cometeu uma gafe ao falar sobre Max Verstappen e esqueceu o nome do próprio genro durante sua participação no podcast 'Pelas Pistas', programa de Nelsinho Piquet e Christian Fittipaldi. No episódio de número 100, publicado nesta quarta-feira, o brasileiro recordava sua primeira disputa de título na modalidade.

"Perdi o campeonato em 80, 2 anos após entrar na F1. Você vê agora, os meninos levam 7, 8 anos para ganhar um campeonato", disse Piquet. O ex-piloto entrou na Fórmula 1 em 1978 e, foi vice-campeão em sua segunda temporada, perdendo o torneio para Alan Jones. "O próprio...", continuou o tricampeão, tendo um breve lapso de memória e esquecendo o nome do genro holandês.

Nelsinho, que estava na bancada, complementou a frase do pai. "Max?", perguntou. "O nosso cunhadão, o genro!", retomou Piquet. "O Max levou o que, 7 anos para ganhar um campeonato? No segundo ano eu quase ganhei, no terceiro eu ganhei", finalizou o ex-piloto.

Verstappen entrou na categoria em 2016 e faturou o seu primeiro título em 2021, 5 anos depois de sua estreia. Desde 2021, ele namora Kelly Piquet, filha de Nelson. O atual tricampeão da Fórmula 1 é querido pelo sogro, mas entrou em uma saia-justa ao deixar o brasileiro de fora do seu top 5 pilotos da história.

Ao ser questionado no começo do ano, o atleta da Red Bull citou Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio como os maiores esportistas que já passaram pela modalidade. A presença de Senna, arquirrival de Piquet dentro e fora das pistas, também chamou atenção.