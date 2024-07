Estados Unidos e Espanha favoritas

Tricampeãs olímpicas e maiores vencedoras da Copa do Mundo, as americanas prometem brigar novamente pelo lugar mais alto do pódio em Paris. A seleção dos Estados Unidos estreia contra Zâmbia, hoje, às 16h, pelo Grupo B, que também conta Alemanha e Austrália, adversárias no duelo das 14h.

As espanholas, atuais campeãs do mundo, também prometem brigar forte pelo ouro. Elas estão no grupo do Brasil e vão encarar o Japão, às 12h.

Já pelo Grupo A, a bola rola às 12h para Canadá e Nova Zelândia. Colômbia e França entram em campo às 16h. Todos os jogos acontecem hoje.