A seleção brasileira feminina de handebol encara a Espanha em sua estreia na Olimpíada de Paris. A partida acontece hoje, às 9h, e terá transmissão da TV Globo. O Brasil está no Grupo B da competição e, além da Espanha, também encara Hungria, Holanda, Angola e França, atual campeã olímpica. A modalidade ainda conta com o Grupo A, formado por Noruega, Alemanha, Eslovênia, Suécia, Dinamarca e Coreia do Sul. O Brasil nunca passou das quartas de final da modalidade.