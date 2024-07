Haas anuncia acerto com o francês Esteban Ocon para a vaga de Kevin Magnussen na Fórmula 1

A equipe Haas fechou nesta quinta-feira seu grid para a próxima temporada da Fórmula 1. Depois de anunciar o jovem inglês Ollie Bearman, de somente 19 anos, a escuderia americana oficializou acordo com o francês Esteban Ocon, atualmente na Alpine, para a vaga do dinamarquês Kevin Magnussen.

"Bem-vindo, Esteban Ocon, ao time da próxima temporada! O ganhador de corrida de Fórmula 1 assinou um contrato de vários anos e se torna o primeiro vencedor de um Grande Prêmio a pilotar pela equipe desde nossa estreia na F-1 em 2016", oficializou a Haas, nos preparativos para o GP da Bélgica, domingo, no circuito de Spa-Francorchamps.

Ocon chega respaldado por toda a sua experiência na categoria, na qual disputou 146 corridas, pilotando pela Manor, Force India, Renault e Alpine. Foram 425 pontos anotados nesse período, incluindo três pódios, entre eles a primeira vitória, na Hungria, em 2021.

Na Haas, Ocon se reencontrará com o chefe de equipe, o japonês Ayao Komatsu, que o projetou em seu primeiro teste na Fórmula 1, em 2014, em Valência, com a Lotus - atual equipe Alpine.

"Estou muito satisfeito por termos garantido os serviços de Esteban Ocon para a Haas", celebrou Komatsu. "Obviamente, estou ciente de seu talento há muito tempo e nossa história pessoal remonta à primeira corrida de Esteban em um carro de Fórmula 1. Eu era seu engenheiro de corrida naquele dia na Lotus", lembrou. "E ele mostrou seu talento na época, fruto de fortes desempenhos nas categorias juniores (tinha acabado de vencer o Campeonato Europeu de Fórmula 3 de 2014)."

Os elogios foram adiante. "Esteban tornou-se um talento estabelecido na Fórmula 1 e, claro, um vencedor de Grandes Prêmios. A experiência que ele traz, não apenas da sua própria base de talentos, mas também do trabalho para uma equipe de produção, será vantajosa para nós em nosso crescimento como organização.", disse Komatsu.

"Era vital que tivéssemos um piloto com experiência ao lado de Oliver Bearman no próximo ano, mas Esteban tem apenas 27 anos, ainda é jovem e tem muito a provar também. Acho que temos uma dupla de pilotos dinâmica e ávida e estou ansioso para receber Esteban na Haas em 2025."

Ocon não escondeu a satisfação com o acordo. "Vou me juntar a uma equipe de corrida muito ambiciosa, cujo espírito, ética de trabalho e trajetória ascendente inegável realmente me impressionaram", frisou. "Gostaria de agradecer a Gene Haas e Ayao Komatsu pela confiança e apoio, e pelas nossas discussões honestas e frutíferas nestes últimos meses. Numa nota mais pessoal, estou muito feliz por trabalhar com Ayao novamente, já que ele fez parte da minha estreia quando entrei pela primeira vez em um carro de Fórmula 1 durante meus tempos de Lotus Junior, há mais de 10 anos", lembrou.

"A Haas tem planos emocionantes e metas claras para o futuro, e estou muito ansioso para trabalhar com todos em Kannapolis, Banbury e Maranello, e fazer parte deste grande projeto", completou.

Dono da escuderia americana, Gene Haas também mostrou satisfação com a acordo com o piloto francês, em sua visão, a decisão correta da escuderia para melhorar seu desempenho na categoria.

"Era importante para mim termos um piloto com um perfil conhecido na Fórmula 1 e, como vencedor de um Grande Prêmio, Esteban sem dúvida se enquadra nesse briefing. Ele provou ser alguém que está continuamente na disputa e marcando pontos nas equipes em que competiu. É essa continuidade que queremos capitalizar enquanto buscamos maiores ganhos de desempenho na pista", endossou Haas. "Temos uma mistura de juventude e experiência em nossa futura formação de pilotos e estou animado para ver os resultados."