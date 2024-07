Furch celebra gols e marca pessoal pelo Santos, mas ressalta: 'Coletivo é o mais importante'

Julio Furch ainda não se firmou como o artilheiro que a torcida esperava no Santos. Mas com os dois gols em sequência, diante de Vila Nova-GO e Coritiba, o argentino chegou a nove e já figura entre os dez estrangeiros com mais bolas na rede pelo clube. Celebra a marca, mas mostra espírito de coletividade.

"Acho que é bom para mim, mas é algo que não estou pensando. Acho que o coletivo sempre é o mais importante, é o que mais aspiro a conseguir", disse. "O mais lindo do futebol é o trabalho em equipe, então é lindo ver e somar gols, me faz muito feliz, mas o importante sempre são os três pontos", ressaltou o atacantge, já de olho no duelo com o CRB, no domingo.

Nono estrangeiro no ranking de gols no Santos, Furch pode se igualar ou mesmo superar o colombiano Mendoza, com dez, em Maceió. Depois, tem pela frente o compatriota Miralles, que anotou 12 vezes.

"O Santos é um clube internacionalmente muito conhecido, na Argentina, no México, onde eu estive muito tempo. Falar de Santos é um dos maiores times aqui no Brasil. Então, olhar a tabela e ver meu nome é muito bonito", afirmou. "É um orgulho que poucos conseguem. E na verdade, o dia de amanhã, quando eu parar e ver o meu nome nessa lista vai ser muito bom", acrescentou.

Animado com a fase santista, sem perder há sete rodadas e com quatro pontos de vantagem na liderança sobre o Vila Nova-GO, Furch mostra ambição por ajudar a equipe a retornar à Série A.

"Temos que concluir a segunda fase boa também. Tem de finalizar o ano muito bem para falar que é o melhor time. Temos de trabalhar muito ainda. Então, vamos continuar trabalhando e, obviamente, esperamos que no fim do ano sejamos o melhor time da Série B", argumentou Furch, de poucas palavras e revelando-se tímido.

"Sempre fui tranquilo, muitos brincam que não falo muito, mas sou assim. Com minha família também. Sou muito tranquilo, de estar em casa. Só falo o justo e o necessário", completou o jogador, já se preparando para a viagem a Maceió, que ocorre nesta sexta-feira.