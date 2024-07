Gabi Nunes se emociona após fazer o gol da vitória do Brasil sobre a Nigéria: 'É um milagre'

Gabi Nunes precisou segurar as lágrimas durante a entrevista após a vitória da seleção brasileira feminina de futebol sobre a Nigéria. A autora do gol, nesta quinta-feira, se emocionou ao lembrar dos obstáculos superados para conseguir integrar a equipe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Primeiramente, é um milagre. Quem sabe a minha história (três lesões de ligamento cruzado), sabe o quanto queria estar aqui e viver esse momento. Agradecer a Deus, esse grupo maravilhoso, que fez um jogo firme. Claro, a gente tem tudo para melhorar, mas estou muito feliz por ajudar o time. Só alegria, agradecer a Deus e as meninas por lutarem até o final", disse a atleta, que destacou a dificuldade do primeiro duelo.

"Jogo difícil, toda ansiedade, primeiro jogo, mas conseguimos a vitória. Essas meninas são maravilhosas, lutaram até final. Vamos treinar, agora recuperar, descansar, para fazer um grande jogo na próxima rodada", disse Gabi Nunes, referindo-se à partida contra o Japão na segunda rodada, domingo, às 12 horas (de Brasília).

A veterana Marta, que deu linda assistência para o gol de Gabi Nunes, não se incomodou com o gol anulado. Preferiu festejar a vitória. "Faz parte (gol anulado), acontece, o importante é que a gente não se apegou àquele momento e conseguimos uma boa bola para a Gabi Nunes, que deu a vitória para a gente. Agora já pensar em se recuperar, descansar, para estar 100% contra o Japão.

Os 38 anos parecem não pesar para a craque. "Não tem segredo, dedicação, força de vontade, se doar 100%, ficar focada. Faço isso a vida inteira. Essa é a dica, muita disciplina."

Lorena mostrou otimismo com a classificação brasileira para as quartas de final e até na primeira colocação do grupo, que tem a Espanha, atual campeã mundial, como favorita. "Brasil chega bem preparado, fazendo excelente trabalho, período de treino da Granja Comary foi bom e o grupo está forte. A Nigéria foi um adversário difícil e a gente mereceu ganhar. Vamos batalhar pelo primeiro lugar."