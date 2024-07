Red Bull proíbe Max Verstappen de jogar videogame antes das etapas de Fórmula 1

A Red Bull está tomando medidas drásticas para voltar a ganhar na Fórmula 1. Antes do GP da Bélgica, que ocorre neste domingo, a equipe austríaca proibiu Max Verstappen de jogar simuladores de corrida virtuais nas madrugadas que antecedem as etapas da modalidade.

O piloto holandês é conhecido por sua paixão por videogames e, no último final de semana, participou de uma corrida virtual horas antes de entrar em seu monoposto e disputar o GP da Hungria. O nervosismo e a irritação de Verstappen durante a prova chamaram atenção e o tricampeão foi alvo de inúmeras críticas.

Com o segundo carro mais rápido do grid, o holandês acabou se acidentando ao forçar uma ultrapassagem no britânico Lewis Hamilton e teve de se contentar com um quinto lugar. Para Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, os videogames podem explicar o rendimento ruim de Max.

"Max estava muito irritado neste fim de semana e não demorou muito para que as críticas surgissem. Não é uma surpresa, afinal, ele joga corridas online durante boa parte da noite", afirmou o ex-piloto austríaco em sua coluna no site "Speed Week".

Em seu texto, o conselheiro relembrou que Verstappen também jogou o simulador de corrida em Ímola até tarde da noite, mas que o holandês venceu o GP na ocasião. "Ele só participou da corrida online na Hungria porque um piloto de sua equipe virtual não estava disponível. No entanto, combinamos que ele não vai mais jogar videogames até tarde."

Para o GP da Bélgica, o piloto holandês deve trocar o motor de combustão interna do seu carro e ser penalizado com a perda de algumas posições. Nas últimas etapas, a Red Bull viu a McLaren crescer de rendimento e ameaçar a liderança do Campeonato de Construtores. Além de terem o carro mais rápido, a equipe inglesa também faz boas pontuações com ambos os carros, algo que não ocorre na equipe da bebida energética.

No time austríaco, o mexicano Sergio Pérez está em péssima fase e Verstappen têm sido a única fonte confiável de pontos na atual temporada. Com 265 pontos, o tricampeão está confortável em primeiro lugar no Campeonato de Pilotos. Na disputa entre as escuderias, a Red Bull tem 389 pontos contra 338 da McLaren.

O final de semana do GP da Bélgica começa nesta sexta-feira, dia 26, às 8h30. No sábado, dia 27, a classificação acontece às 11h. E, por fim, a corrida começa às 10h deste domingo, dia 28.