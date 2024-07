Carlinhos vira amuleto

Acostumado a entrar em campo como última cartada de Tite, Carlinhos fez muito bem o seu trabalho ao marcar o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, quarta, e provou que seu futebol vai muito além de aproveitar os 1,95m de altura. Força, velocidade e, principalmente, a frieza para finalizar estão entre as qualidades do centroavante que costuma ter pouco tempo para mostrar serviço, mas tem dado conta do recado.

Sem contar os acréscimos, Carlinhos não costuma ter mais de 15 minutos quando entra em campo. Exceto nas duas vezes em que foi titular, contra Palmeiras (0 a 0) e Atlético-MG, quando marcou um gol na vitória por 4 a 2, o grandalhão só foi acionado dos 35 do segundo tempo em diante, e nunca com o time em vantagem. Ou seja, está sempre no olho do furacão.

Para quem quase sempre entra no sufoco, os números não são nada ruins. Em média, pelo Mengão, o camisa 22 marca um gol a cada 74,5 minutos jogados, superando Pedro, com média de 108,3 na temporada. Se considerado o período no Nova Iguaçu, também não fica muito atrás, com 121,4.

Tudo isso em meio à perda da mãe, que faleceu em junho. Para dar a volta por cima, tem contado com o apoio da família, dos companheiros e da torcida do Flamengo, como revelou após o jogo contra o Vitória.

"O gol vai para a Nação, porque sempre tem me apoiado, sempre tem mandado mensagens bonitas para incentivar. O gol é para eles, para minha família", dedicou Carlinhos.