A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, será realizada hoje no rio Sena, tradicional ponto turístico da capital francesa, às 14h30 (de Brasília). Os atletas das 205 delegações desfilarão em 85 barcos pelo Sena, cobrindo um percurso de 6 quilômetros. Rachel Kochhann, do rúgbi, e Isaquias Queiroz, da canoagem, serão os porta-bandeiras do Brasil.