Goiás faz gol contra bizarro, empata com CRB e perde chance de entrar no G-4 da Série B

O Goiás perdeu grande oportunidade de voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, ao ceder o empate por 1 a 1 ao CRB, nesta quinta-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 17ª rodada. O time esmeraldino saiu na frente com Paulo Baya, mas acabou levando a igualdade com um gol contra bizarro de Sander, o que rendeu vaias.

Com o resultado, o Goiás acabou ficando estacionado na sétima posição, com 25 pontos, dois a menos do que o Novorizontino, quarto colocado. O líder é o Santos, com 32. De quebra, viu a pressão aumentar sobre o técnico Márcio Zanardi, um dos mais criticados pelos torcedores. Já o CRB ficou no 11º lugar, com 23.

A etapa inicial não foi de muitas emoções, mas as melhores ficaram com os donos da casa. O Goiás chegou com perigo em chute de canhota de Diego, aos três minutos, finalização de Thiago Galhardo travada pelo goleiro Matheus Albino, aos 20, e um petardo de Nathan Melo, que acertou o travessão, aos 22.

Já o CRB foi bastante tímido no ataque e pouco ameaçou o goleiro Tadeu. Anselmo Ramon e Kleiton praticamente não pegaram na bola, o que acabou facilitando a defesa esmeraldina. Já o meio de campo foi de pouca inspiração.

O Goiás voltou muito bem no segundo tempo e contou com o talento de Régis para abrir o marcador. O meia deu cruzamento espetacular para Paulo Baya, que cabeceou até de certa forma despretensioso. A bola bateu na trave e acabou parando no fundo das redes.

O CRB não sentiu e enfim criou a sua primeira oportunidade na partida. Após uma bola recuada, Sander tentou cortar e mandou de joelho contra o próprio gol. A bola acabou encobrindo o goleiro Tadeu, que havia saído do gol para fazer o corte.

O time alagoano cresceu, mas não voltou a assustar. Já o Goiás esboçou uma pressão no fim e viu a sua última oportunidade, com Matheus Gonçalves, aos 40, tirar tinta da trave. No fim, Thiago Galhardo ainda foi expulso, mas nada que alterasse o resultado.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Santos no domingo, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Na segunda-feira, às 21h, o Goiás recebe o Amazonas, na Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 CRB

GOIÁS - Tadeu; Dieguinho (Diego Caito), Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Juninho (Mateus Gonçalves), Nathan Melo (Rafael Gava), Régis (Edu) e Thiago Galhardo; Welliton e Paulo Baya (Luiz Henrique). Técnico: Márcio Zanardi.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Ryan; Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê (Chay); Kleiton (Caio César), Anselmo Ramon (João Neto) e Léo Pereira (Léo Pereira). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Paulo Baya, aos um minuto do primeiro tempo. Sander, contra, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho e Régis (Goiás); Fábio Alemão (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Galhardo (Goiás).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR).

RENDA - R$ 105.140,00.

PÚBLICO - 6.341 torcedores.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).