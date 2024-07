Ceará abre vantagem no 1º tempo, goleia o Botafogo-SP e encosta no G-4 da Série B

Praticamente em um monólogo, com três gols na primeira etapa, o Ceará fez bem o dever de casa na Arena Castelão ao golear o Botafogo-SP por 4 a 1, nesta quinta-feira, no encerramento da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols de Erick Pulga, Saulo Mineiro, Aylon e Lourenço credenciaram o time nordestino na briga pelo acesso.

Foi a segunda vitória seguida do time dirigido por Léo Condé, chegando aos 25 pontos, em oitavo lugar, a dois pontos do Novorizontino, que fecha o grupo de acesso, com 27. Já o Botafogo chegou ao sexto jogo sem vencer e segue abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, com 18 pontos.

O começo foi de amplo domínio do Ceará. Os donos da casa chegaram a abrir o placar com Saulo Mineiro, aos 19 minutos, mas foi anulado pelo VAR. O que não fez falta, pois logo depois, os donos da casa fariam dois gols em sequência. Erick Pulga abriu o placar aos 21, enquanto Saulo Mineiro enfim pode comemorar, aos 23.

O Botafogo não oferecia resistência e não finalizou ao gol de Richard. Do outro lado, Aylon fez o terceiro, aos 32. Com a vantagem, o time cearense baixou a intensidade e tirou o pé. Na primeira chegada, os visitantes descontaram já na reta final, aos 42, com Alexandre Jesus. O time paulista quase colocou fogo na partida em chute de João Costa, que tirou tinta da trave.

Na segunda etapa, o Botafogo até tentou surpreender no início, mas foi o Ceará quem voltou a balançar as redes. Em belo chute de fora da área, Lourenço acertou o canto e começou a transformar a vitória em goleada. O volante quase fez o quinto, em um lance parecido, que terminou em defesa do goleiro.

Com a vitória mais que encaminhada, o time nordestino trocava passes e chegava com facilidade no ataque, contra uma defesa abatida do adversário. Se poupando na partida, o Ceará trocou passes e conduziu a partida até o apito final.

O Ceará volta a campo no domingo, às 18h30, no duelo contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O Botafogo visita o Avaí, na terça-feira, às 21h, na Ressacada, no encerramento da 18ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 4 X 1 BOTAFOGO

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia (Paulo Victor); Lourenço (Jean Irmer), De Lucca e Lucas Mugni (Recalde); Erick Pulga (Raí Ramos), Saulo Mineiro (Lucas Rian) e Aylon. Técnico: Léo Condé.

BOTAFOGO - Michael; Matheus Costa, Fábio Sanches, Lucas Dias e Jean Victor (Rafael); João Costa, Gustavo Bochecha (Carlos Manuel), Emerson Ramon, Douglas Baggio (Patrick Brey) e Alexandre Jesus; Toró (Pedro Severino). Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Erick Pulga, aos 21, Saulo Mineiro, aos 23, Aylon, aos 32, e Alexandre Jesus, aos 42 minutos do primeiro tempo. Lourenço, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mugni, Jean Irmer e Rafael Ramos (Ceará); Lucas Dias (Botafogo).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 224.307,00.

PÚBLICO - 18.262 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).