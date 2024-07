Corinthians pega Red Bull Bragantino; saiba data e confrontos das oitavas da Sul-Americana

A fase playoffs da Copa Sul-Americana se encerrou na noite desta quinta-feira e o chaveamento das oitavas de final do torneio está definido. As vitórias do Palestino, LDU e Athletico-PR definiram as últimas vagas para a próxima fase do torneio. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, o Fortaleza encara o Rosario Central, o Cruzeiro joga contra o Boca Juniors e o Athletico pega o Belgrano.

Em junho, a Conmebol havia anunciado os cruzamentos da fase mata-mata. Enquanto as cabeças de chave foram preenchidas pelas equipes que se classificaram em primeiro de seu respectivo grupo na etapa inicial do torneio, os desafiantes são compostos pelos times vencedores dos playoffs. A fase colocou os segundo colocados de cada grupo da Sul-Americana contra os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores.

Os jogos de ida ocorrem no dia 14 de agosto e as partidas de volta no dia 21 de agosto. A transmissão televisiva das partidas ainda não foram definidas. Veja os confrontos:

JOGOS DE IDA

14/08 - Palestino x Independiente Medellín

14/08 - Huachipato x Racing

14/08 - Rosario Central x Fortaleza

14/08 - Libertad x Sportivo Ameliano

14/08 - Athletico-PR x Belgrano

14/08 - Red Bull Bragantino x Corinthians

14/08 - LDU x Lanus

14/08 - Boca Juniors x Cruzeiro

JOGOS DE VOLTA

21/08 - Cruzeiro x Boca Juniors

21/08 - Corinthians x Red Bull Bragantino

21/08 - Fortaleza x Rosario Central

21/08 - Belgrano x Athletico-PR

21/08 - Sportivo Ameliano x Liberdad

21/08 - Lanus x LDU

21/08 - Racing x Huachipato

21/08 - Independiente Medellín x Palestino