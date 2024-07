Em momentos opostos, Ituano e Vila Nova abrem a 18ª rodada da Série B

Com objetivos totalmente opostos, mas focados em voltar a vencer, Ituano e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira em jogo único que irá abrir a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

O Vila Nova entra em campo focado em seguir na cola do Santos na briga pela liderança. Atualmente aparece na segunda posição com 28 pontos, quatro atrás do líder, com 32. Na última rodada, porém, o time goiano acabou derrotado pela Ponte Preta, por 2 a 0, e precisa de um resultado positivo para seguir tranquilo na parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Ituano vive um momento completamente diferente. Sem vencer há três jogos e em altos e baixos desde, o time paulista amarga a 19ª posição com 12 pontos. Já perdeu 11 vezes, igualando-se ao Guarani. A Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 18.

A rodada seguirá com jogos de sábado até terça-feira. A Ponte Preta visita o Sport, no Recife, enquanto o Guarani recebe o Brusque no Brinco de Ouro.

Confira os jogos da 18ª rodada da Série B:

SEXTA-FEIRA

21h30

Ituano x Vila Nova

SÁBADO

17h

Mirassol x Operário-PR

Coritiba x Chapecoense

18h

Sport x Ponte Preta

DOMINGO

16h

Guarani x Brusque

18h30

América-MG x Ceará

CRB x Santos

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Paysandu x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

21h

Avaí x Botafogo-SP