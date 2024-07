Corinthians encara Red Bull Bragantino nas oitavas da Copa Sul-Americana dias 13 e 20 de agosto

A Conmebol desmembrou a tabela das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira e colocou o confronto brasileiro entre Corinthians e Red Bull Bragantino na primeira data de disputas, na ida e na volta. O time da capital vai a Bragança Paulista no dia 13 de agosto e hospeda os rivais na terça-feira seguinte.

Além de ficarem cientes que atuarão em duas terças-feiras, Corinthians e Red Bull Bragantino também ficaram cientes que entraram em campo às 21h30 em ambos os jogos. A abertura das oitavas terá Huachipato x Racing, atuando às 19 horas (dias 13 e 20).

Outros três representantes brasileiros estarão nas oitavas, após a definição dos playoffs. O Fortaleza terá pela frente o Rosario Central, da Argentina, com primeiro duelo fora de casa e definição no Castelão. Os duelos ocorrem nas duas quartas-feiras (14 e 21 de agosto).

Brasil x Argentina dará a tônica das oitavas, com outros dois duelos. Athletico-PR x Belgrano e Boca Juniors x Cruzeiro jogam somente no dia 15 de agosto o embate de ida. Ambos realizam a volta no dia 22, com os mineiros atuando em casa e os paranaenses decidindo na Argentina.

Os cruzamentos das quartas de final também estão definidos, com o ganhar do embate verde e amarelo tendo pela frente quem passar de Fortaleza x Belgrano, o que pode garantir uma reedição das semifinais de 2023, quando o Corinthians acabou eliminado pelo time cearense.

CONFIRA A TABELA DAS OITAVAS

Jogos de ida:

13/8

19 horas - Huachipato x Racing

21h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians

14/8

19 horas - Rosario Central x Fortaleza

21h30 - LDU Quito x Lanús

21h30 - Palestino x Independiente Medellín

15/8

19 horas - Libertad x Sportivo Ameliano

19 horas - Athletico-PR x Belgrano

21h30 - Boca Juniors x Cruzeiro

Jogos de volta:

20/8

19 horas - Racing x Huachipato

21h30 - Corinthians x Red Bull Bragantino

21/8

19 horas - Fortaleza x Rosario Central

21h30 - Lanús x LDU Quito

21h30 - Independiente Medellín x Palestino

22/8

19 horas - Sportivo Ameliano x Libertad

19 horas - Belgrano x Athletico-PR

21h30 - Cruzeiro x Boca Juniors