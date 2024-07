Quem são Teddy Riner e Marie-José Perec, que acenderam a pira olímpica de Paris 2024

A Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Paris-2024 foi realizada nesta sexta-feira. O evento contou com apresentações musicais, show de luzes e presenças de ídolos do esporte, como astro francês Zinedine Zidane. A responsabilidade de acender a pira olímpica, um dos principais momentos da competição, ficou com judoca Teddy Riner e a ex-velocista Marie-José Perec, ambos franceses.

Teddy Riner é considerado um dos maiores lutadores de judô de todos os tempos. Aos 35 anos, ele é dono de três ouros olímpicos e 11 vezes campeão mundial. O francês é o principal candidato da conquista ao ouro em Paris na categoria acima de 100 quilos.

Esta será a quinta vez que o judoca participa de uma edição de Jogos Olímpicos. Ele foi ouro em Londres-2012 e Rio-2016, além de subir ao lugar mais alto do pódio na disputa por equipes em Tóquio-2020, quando foi bronze no individual, mesma medalha conquista em Pequim-2008.

Riner quer aproveitar a disputa em casa para faturar as duas medalhas de ouro possíveis. Caso realize o feito, ele irá se tornar o atleta francês mais vitorioso da história dos Jogos Olímpicos, igualando a marca do biatleta Martin Fourcade.

Por sua vez, Marie-José Perec, de 56 anos, é conhecida como a maior atleta da história da França. Apelidada de gazela pela postura esguia e a grande velocidade, ela é a primeira atleta a ganhar dois ouros olímpicos nos 400 metros, em Barcelona-1992 e Atlanta-1996, única mulher a conquistar o feito.

Além do bicampeonato olímpico nos 400 metros, a francesa nascida na ilha de Guadalupe - assim como Riner - venceu a disputa dos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Ela também foi bicampeã mundial nos 400 metros em 1991 e 1995. Sua estreia em Olimpíadas aconteceu em Seul-1988, quando saiu sem medalha antes de iniciar trajetória meteórica no esporte.

Após a aposentadoria, Marie-José Perec se formou em negócios do esporte e passou a trabalhar na área. Em 2012, foi eleita presidente da Liga Regional de Atletismo de Guadalupe. No ano seguinte, foi incluída no Hall da Fama do Atletismo. Mais recentemente, participou da versão francesa do programa "The Masked Singer".