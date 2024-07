Remco Evenepoel, ciclista belga, que vai competir na prova de contrarrelógio do ciclismo de estrada, detonou o percurso após teste de reconhecimento do local. "Estradas de m***. Não é agradável. A superfície da estrada é ruim e isso pode ser um problema. Há muitos buracos no asfalto", afirmou, em entrevista ao jornal belga RTBF.