Palmeiras encara Vitória para se reabilitar após jogo ruim contra o Fluminense

Depois de um jogo cheio de erros, que acabou em derrota por 1 a 0 para o Fluminense, o Palmeiras recebe o Vitória às 19 horas deste sábado no Allianz Parque. Em busca de reabilitação na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira tenta mostrar à torcida que não há motivos para a desconfiança que começou a ser cultivada.

Vencer é fundamental para o time alviverde não dar chance para o Botafogo, que encara o Cruzeiro também neste sábado, se distanciar na liderança. Os palmeirenses estão em terceiro lugar, com 36 pontos, um a menos que o vice-líder Flamengo e quatro atrás dos botafoguenses, que têm 40.

Apesar da necessidade em se reabilitar, o Palmeiras não está com a cabeça apenas no duelo com o Vitória, já que tem pela frente um compromisso ainda mais importante. Na quarta-feira, visita o Flamengo no Maracanã, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Diante de tal cenário, Abel Ferreira deve mandar a campo um time alternativo.

"Vamos ter que fazer mudanças em jogos. Vamos ter que ver os dias de jogos, descanso, viagem. Nós pensamos e vamos ver se os jogadores vão estar bem ou não, gostamos de ouvir os jogadores para ter uma ideia. Mata-mata não dá para errar. E no campeonato ainda faltam mais 19 rodadas", disse João Martins, auxiliar que substituiu o suspenso Abel na quarta-feira.

O certo é que o treinador não conta com o meia Raphael Veiga, suspenso, que pode ser substituído por Gabriel Menino, Rômulo ou Maurício. Existe a possibilidade de que Estêvão, recuperado de lesão, comece jogando para ganhar ritmo após o período afastado. Mayke também está de volta após ser liberado pelo departamento médico.

Do outro lado, o Vitória está em péssimo momento, com quatro derrotas seguidas. A esperança do técnico Thiago Carpini é que os reforços contratados nesta janela de transferências possam acrescentar maior qualidade ao elenco e ajudar o time baiano a se recuperar na competição. Os zagueiros Edu e Neris e o volante Felipe Machado tiveram os nomes publicados no BID e estão relacionados.

Carpini já enfrentou o Palmeiras duas vezes neste ano, quando ainda treinava o rival São Paulo. Ainda em fevereiro, celebrou o título da Supercopa do Brasil com vitória nos pênaltis sobre os palmeirenses após empate sem gols no tempo normal. Em novo encontro, pelo Paulistão, empatou por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VITÓRIA

PALMEIRAS - Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Gabriel Menino (Rômulo); Rony, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu (Neris), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Léo Naldi (Machado) e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).