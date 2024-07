Bahia e Internacional jogam para quebrar série negativa no Brasileirão

Com o objetivo de voltar a vencer no Brasileirão, Bahia e Internacional se enfrentam neste sábado, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 20ª rodada. Ambos sofreram tropeços consecutivos, que causaram o afastamento de seus respectivos objetivos dentro da competição.

Antes na briga pela liderança, o Bahia caiu de produção no fim do primeiro turno e tropeçou nos últimos três jogos, incluindo o empate com o Atlético-GO, na rodada passada, por 1 a 1. Antes vinha de três derrotas seguidas, para Cuiabá (2 a 1) e Corinthians (1 a 0), em casa, e para o Athletico (3 a 1) fora. O time baiano é o sétimo colocado, com 31 pontos, contra 40 do líder Botafogo.

O Internacional, por sua vez, está em queda livre. Já tinha caído fora da Copa do Brasil, perdendo vaga nas oitavas para o Juventude e agora foi eliminado da Sul-Americana para o Rosario Central, da Argentina, no meio da semana, o time gaúcho vem de cinco tropeços consecutivos no Brasileirão. Com apenas 14 jogos disputados, soma 19 pontos, no 13º lugar. Mas tem cinco jogos atrasados, portanto, ainda tem perspectiva de recuperação.

No retrospecto geral, Bahia e Inter já se enfrentaram 59 vezes, com 32 vitórias do time gaúcho, 12 derrotas e 15 empates. O time tricolor venceu apenas um dos últimos cinco confrontos que fez contra o rival na condição de mandante.

O técnico Rogério Ceni tem alguns problemas para escalar o Bahia. O zagueiro Víctor Cuesta e os volantes Rezende e Jean Lucas estão suspensos. Já o zagueiro Kanu e o atacante Biel podem ser preservados por terem reclamado de dores após o duelo com o Atlético-GO. A boa notícia ficou por conta do retorno do volante Caio Alexandre, o melhor passador do Brasileirão.

"Conquistamos um ponto que pode nos dar mais confiança para o jogo com o Internacional. Precisamos da vitória para voltar a ter confiança e subir na tabela. Contamos com o apoio dos nossos torcedores para irmos em busca do resultado positivo", disse Rogério Ceni.

De outro lado, o Inter perdeu o seu principal jogador, o meia Alan Patrick, com uma lesão no joelho. Ao todo, são sete jogadores no departamento médico, que já conta com Aránguiz, Fernando, Lucca, Thiago Maia, Vitão e Wanderson.

O lateral Renê também deve ficar de fora. Ele pediu para deixar o clube por causa das críticas. Já a novidade pode ser o jovem meia-campista Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos.

"Estou há uma semana no clube e posso afirmar com 100% de certeza que o que não falta aos atletas é interesse em fazer acontecer. Todos têm a motivação de fazer o Inter vencer. Não há desinteresse. Os atletas têm muita motivação e vão mostrar isso contra o Bahia", disse Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X INTERNACIONAL

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Iago; Yago Felipe, Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro e Thaciano; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Gabriel Carvalho; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).