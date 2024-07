Criciúma tenta quebrar tabu e sequência negativa contra Juventude no Brasileirão

Recém-promovidos à elite do futebol nacional, Criciúma e Juventude se enfrentam neste sábado, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 20ª rodada do Brasileirão. O objetivo de ambos é somar o maior número de pontos o quanto antes para garantir a permanência na divisão, a tempo de sonhar com voos maiores na competição.

O Criciúma vem sofrendo forte pressão, o que resultou na saída do gerente de futebol Alex Brasil. O time carvoeiro não vence há cinco jogos e aparece apenas no 15º lugar, com 18 pontos, três a mais do que o Grêmio, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Um fato curioso é que o time fez ao menos um gol em todos os jogos até aqui. Na última quarta-feira, empatou com o Fortaleza por 1 a 1.

Enquanto isso, o Juventude vem de derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, o que gerou inúmeras reclamações contra a arbitragem. O time gaúcho é o 12º colocado com 21 pontos e tenta se aproximar da zona de Libertadores, mas não vence há três partidas.

O Criciúma tem ainda um tabu para quebrar contra o rival. A última vitória como mandante foi em 2004, quando venceu por 2 a 0 no Brasileirão. De lá para cá, foram seis jogos, com três vitórias do Juventude e três derrotas. No retrospecto geral, eles atuaram 25 vezes, com 10 triunfos do time gaúcho, sete do catarinense e oito empates.

O técnico Claudio Tencati terá ao menos cinco reforços. O volante Barreto e o lateral Claudinho cumpriram suspensão pelo acúmulo de cartões e estão de volta, assim como o meia Allano, expulso diante do Fluminense. O zagueiro Tobias Figueiredo e o volante Ronald, que pertencem ao Fortaleza, também estão à disposição.

O atacante Felipe Vizeu, que está se recuperando de uma contratura muscular na região lombar, já entrou contra o Fortaleza e deve ficar novamente como opção no banco de reservas. Já Eder e Arthur Caíke podem ser preservados.

"A gente trabalha, mas as coisas fogem do nosso controle. As lamentações não podem existir e temos que exaltar o trabalho dos jogadores. Eles estão entregando e fazendo o máximo. Vamos buscar dar a volta por cima diante do Juventude", afirmou Tencati.

Do outro lado, o Juventude tem duas novidades. O zagueiro Rodrigo Sam e o volante Jadson cumpriram suspensão. No entanto, Zé Marcos foi expulso diante do Cruzeiro e ficará de fora.

"Vamos ter que passar contra tudo e contra todos. Vamos fazer o que é possível dentro do campo para traduzir as chances no gol. Vamos jogar por um grande resultado no sábado", disse Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CRICIÚMA

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Barreto, Ronald (Newton), Marcelo Hermes, Allano e Fellipe Mateus; Bolaise. Técnico: Claudio Tencati.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).