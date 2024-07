Arthur Nory falha na barra fixa e se despede da Olimpíada sem medalha e em lágrimas

Expectativa de medalha para o Brasil na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Arthur Nory se apresentou na barra fixa neste sábado, mas acabou cometendo erros cruciais na sua apresentação e foi eliminado. Já Diogo Soares apostou em uma série mais básica, porém, bem executada, que o fez encaminhar a vaga na final do individual geral.

Campeão Mundial em 2019, Nory apostou em uma série mais complicada na classificatória, mas cometeu uma falha grave que o desestabilizou para a sequência da prova. Ao comentar sobre a eliminação, desabou no choro, mas prometeu dar a volta por cima e descartou sua aposentadoria.

"A gente se prepara muito para esse momento. Competição é assim, é uma chance. É a hora de respirar e dar um passo de cada vez. Vou buscar resiliência e força dentro de mim para alcançar essa medalha olímpica na barra fixa, a qual venho tentando desde 2016. Não são as quedas que definem a gente. Estou sentindo (essa dor), está difícil de falar, mas vou seguir em frente", disse Nory, em entrevista ao canal SporTV.

O ginasta apostou tudo na barra fixa, único aparelho em que se apresentou, mas não conseguiu repetir as apresentações que lhe renderam o terceiro lugar da temporada de etapas da Copa do Mundo. Ele participou do primeiro grupo de três e ficou na 14ª colocação, com 12,900. A tendência é que caia ainda mais até o final da série.

"Eu me sinto muito mal. E eu acho que isso é muito pior do que qualquer crítica. Agora é pôr a cabeça no lugar e me levantar. Eu fui até o final, pois senti que poderia arrumar. Tentei e segui até o fim, mas estava um pouco desequilibrado", explicou o medalhista de bronze na Olimpíada do Rio-2016, na prova do solo.

Já Diogo Soares se apresentou nos seis aparelhos e aguarda para saber se terá a vaga para a final do individual geral confirmada. Ele conseguiu as notas 14,200 (salto sobre a mesa); 13,033 (argolas), 14,133 (barra fixa), 13,933 (paralelas), 13,100 (solo) e 13,600 (cavalo com alças). Na soma dos resultados, o brasileiro tem 81,999, no patamar geral que costuma dar final no individual geral.

"Reduzimos o nível de dificuldade da série para deixá-la mais limpa, para poder ganhar na matemática. A nota que conseguimos é algo que já estava na nossa meta. É um resultado mais confortável para ir à final", comentou Soares.

"Acho que eu já fiz minha parte e agora é questão de tempo. A gente tem que ter paciência. Vou voltar para a vila, dar um passeio, correr, andar de bicicleta. É fazer alguma coisa e aguardar. Acho que o mais difícil já foi. Agora é tomar um sorvete lá na Vila Olímpica", afirmou.