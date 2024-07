Djokovic arrasa australiano e aguarda Nadal na 2ª rodada da Olimpíada; Alcaraz supera libanês

Novak Djokovic iniciou de maneira arrasadora sua busca pela inédita medalha de ouro olímpica. Nesta sábado, o sérvio teve pela frente o australiano Matthew Edben e fez um treino de luxo para possível embate com Rafael Nadal na segunda rodada. O principal cabeça de chave com a ausência de Jannik Sinner não tomou conhecimento do adversário, ganhando por 6/0 e 6/1. Outro favorito em quadra no complexo de Roland Garros, Carlos Alcaraz também ganhou em sets diretos em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Djokovic faz coro por uma "última dança" com Nadal desde o sorteio das chaves de tênis em Paris. Ele cumpriu com perfeição seu papel na estreia e aguarda pelo espanhol, ainda sem confirmar se entrará em quadra diante do húngaro Marton Fucsovics, neste domingo pela manhã (7 horas de Brasília), por causa dos problemas físicos - sente dores na coxa direita.

Em início fulminante, Djokovic foi logo aplicando um pneu no australiano em somente 25 minutos. O massacre continuou no segundo set, com o sérvio logo abrindo 4 a 0 após duas quebras de vantagem. Apenas no 11º game disputado que Ebden desencantou. Fez o ponto de honra, antes de cair com 6 a 1 em jogo de somente 54 minutos.

Caso Nadal entre em quadra e confirme o favoritismo diante do empolgado Fucsovics, que promete explorar os problemas físicos do espanhol, o grande confronto dos últimos anos no tênis terá sua 60ª edição, justamente no palco onde ocorreu pela última vez, há mais de dois anos.

Nadal eliminou Djokovic nas quartas de Roland Garros de 2022, na que foi sua 29ª vitória no confronto, encostando no sérvio, que tem 30 triunfos a seu favor. Agora, podem fazer um precoce embate decisivo já na segunda rodada de Paris-02024, na Phillipe Chatrier, onde já se encontraram dia desses durante os treinamentos e com cumprimento discreto para não perderem a concentração.

ALCARAZ CONFIRMA FORÇA

Com enorme e efusivo aplauso no ponto final, Carlos Alcaraz também não teve trabalho em sua estreia. Atual campeão de Roland Garros e sentindo-se em casa na terra batida francesa, o espanhol passou por Hady Habid, do Líbano, parciais de 6/3 e 6/1.

Com uma chave fácil, com possíveis rivais de peso somente a partir da semifinal, Alcaraz tem tudo para brigar por medalha em Paris. Neste sábado, iniciou o jogo abrindo logo 3 a 0 e depois apenas trocou pontos para ganhar o primeiro set. No segundo, ainda melhor, saiu com 2 a 0 e depois de Habid descontar, enfileirou quatro pontos para se garantir na segunda rodada após 1h12 de jogo.