Verstappen elogia ritmo da Red Bull e Pérez diz que briga pela vitória no GP da Bélgica de F-1

A Red Bull teve um bom ritmo no treino classificatório para o GP da Bélgica de Fórmula 1 deste sábado. Max Verstappen fez o melhor tempo, mas perdeu dez posições no grid por trocar a unidade de potência. Quem enfim deu a volta por cima foi Sérgio Pérez, que foi o terceiro mais rápido e largará em segundo, atrás apenas de Charles Leclerc, da Ferrari.

O mexicano, inclusive, colocou-se na briga pela vitória na Bélgica. "Foi muito difícil. Obviamente, nessas condições é fácil cometer um erro. Foi bom finalmente conseguir extrair todo potencial do carro. O segundo lugar é a melhor posição que você pode querer em Spa-Francorchamps, é como foi com o Charles no ano passado. Como sempre digo, toda semana é uma nova oportunidade de melhorar. Amanhã (domingo) é uma nova oportunidade para entregar ainda mais do que hoje, então estou na briga pela vitória", disse.

Há tempos Pérez não brigava pela primeira fila de um Grande Prêmio. As más atuações fizeram com que a Red Bull desse um ultimato no mexicano, que deu uma resposta e ficou muito perto de conquistar a pole. Já Verstappen largará no 11º lugar e terá que fazer uma corrida de recuperação. Mesmo assim, não desanimou.

"Tivemos um ótimo ritmo nos treinos e vamos ver o que podemos fazer na corrida. Vamos fazer o possível para chegar na Ferrari e na Mercedes e, quem sabe, brigar com a McLaren. Amanhã a pista vai estar em outras condições. Vamos aguardar", completou Verstappen.

O holandês lidera o Mundial de Pilotos, com 265 pontos, contra 189 de Lando Norris, que largará na quarta posição, atrás também do heptacampeão Lewis Hamilton. Os pilotos voltam às pistas neste domingo para a corrida do GP da Bélgica. A largada está prevista para as 10h.