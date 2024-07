Mirassol vence o Operário-PR, segue invicto em casa e dorme na vice-liderança da Série B

O Mirassol dormirá como vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, recebeu o Operário-PR e venceu por 1 a 0, com gol de Negueba ainda no primeiro tempo. A partida, válida pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno, foi realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

O Mirassol, agora há três jogos invicto, assume a vice-liderança com 29 pontos, três a menos do que o líder Santos, que ainda joga na rodada. América-MG, com 28, e Novorizontino, com 27, ainda jogam e podem retomar suas posições.

Dentro de casa, o time paulista segue invicto, com sete vitórias e dois empates. Já o Operário volta a perder após dois jogos e permanece com 26 pontos, em sétimo lugar.

Mesmo fora de casa, o Operário foi o primeiro a chegar com perigo quando Filipe Claudino chutou da entrada da área. A bola passou perto do travessão. Outra chance dos paranaenses saiu em finalização de Neto Paraíba, que foi desviada, mas Alex Muralha espalmou.

O Mirassol, que já tinha respondido entre as duas chegadas do Operário, com Fernandinho, foi efetivo em sua segunda oportunidade e abriu o placar aos 17 minutos. Zeca acionou Dellatorre no ataque, que entrou na área e tocou para trás. Negueba, fora da área, bateu de primeira e rasteiro para acertar o cantinho do gol.

A partida ficou mais cadenciada, mas Fernandinho ainda apareceu duas vezes para o Mirassol. Na primeira, chutou rasteiro dentro da área para defesa do goleiro. Na segunda, finalizou no alto e Rafael Santos precisou espalmar para escanteio.

No segundo tempo, o Operário quase empatou em lance de bola parada. Após cobrança de falta, João Victor tentou afastar de cabeça e quase mandou contra. O Mirassol respondeu com Chico Kim, que recebeu na área e fez cruzamento perigoso, mas o goleiro Rafael Santos saiu bem para ficar com a bola.

O time paranaense passou a ter mais posse de bola, mas sem conclusões perigosas. Aos 40 minutos, o Mirassol passou a jogar com um a menos após expulsão de Bruno Matias, que entrou cinco minutos antes. Depois de dar uma 'caneta', acertou o braço no rosto do adversário na sequência da jogada, em lance que gerou bastante reclamação.

Apesar de jogar com um a mais, o Operário não conseguiu furar a defesa paulista. No último lance, o Mirassol quase fez 2 a 0, mas Marquinhos perdeu grande chance na grande área após rápido contra-ataque.

Os dois times terão a semana livre para os duelos da 19ª rodada. O Operário só jogará no domingo (dia 4), às 18h30, ao receber o CRB no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Na segunda-feira (dia 5), às 18h30, o Mirassol visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 OPERÁRIO-PR

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Gabriel (Neto Moura), Danielzinho e Chico Kim (Bruno Matias); Negueba (João Pedro), Dellatorre (Quirino) e Fernandinho (Marquinhos). Técnico: Mozart Santos.

OPERÁRIO - Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph, Willian Machado e Pará; Jacy (Índio), Neto Paraíba (Vinícius Diniz) e Filipe Claudino (Felipe Augusto); Rodrigo Rodrigues, Daniel (Vinicius Mingotti) e Guilherme Pira (Dudu Scheit). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Negueba, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Muralha e Fernandinho (Mirassol). Joseph, Jacy, Filipe Claudino, Felipe Augusto e Rodrigo Rodrigues (Operário).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Matias (Mirassol).

ÁRBITRO - Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO).

RENDA - R$ 34.980,00.

PÚBLICO - 1.765 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).