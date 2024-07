Coritiba vence Chapecoense, quebra série negativa e se distancia da degola da Série B

O Coritiba quebrou a série negativa de três derrotas consecutivas e se afastou da zona de rebaixamento, ao derrotar a Chapecoense por 1 a 0, neste sábado, no estádio Couto Pereira, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado por Lucas Ronier.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 23 pontos e volta a pensar em disputar uma vaga no G-4. A Chapecoense, por outro lado, ficou com 19, na 16ª colocação, contra 18 do Botafogo-SP, que ainda entra em campo na rodada. O time paulista abre o descenso.

Os primeiros 45 minutos foram estudados e de poucas chances claras. A Chape explorou a ansiedade do Coritiba e conseguiu transitar no setor ofensivo. Após escanteio na área, Bruno Leonardo subiu e cabeceou no canto. Morisco caiu e fez grande defesa. Marlone, em finalização na área, também levou perigo.

Do outro lado, Robson tentou de longe e mandou para fora. O Coritiba cresceu na reta final do primeiro tempo. Aos 35, Ronier pegou sobra na área e chutou com perigo. Frizzo, de longe, mandou para fora.

No segundo tempo, o Coritiba voltou mais perigoso e criou boas oportunidades de gol, principalmente com Robson. A Chapecoense apostou no contra-ataque, mas pouco produziu e não conseguiu fazer infiltração na defesa adversário.

De tanto insistir, o Coritiba chegou ao gol. Ronier invadiu a área, cortou para a esquerda e chutou. A bola desviou e acabou no fundo das redes. Atrás do placar, a Chapecoense se jogou no ataque. Aos 25, Vini Paulista mandou na trave.

Com a Chapecoense no ataque de forma desorganizada, o Coritiba teve mais espaço e chegou a marcar com Brandão, mas a arbitragem anulou o lance ao marcar o impedimento, nada que atrapalhasse o triunfo do time paranaense.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Botafogo no sábado, às 17h, no estádio NicNet, em Ribeirão Preto. Na segunda-feira, às 18h30, a Chapecoense recebe o Mirassol, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 CHAPECOENSE

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez (Wesley Pomba), Morelli e Matheus Frizzo (Matheus Bianqui); Lucas Ronier (Thalisson Gabriel), Éberth (Brandão) e Robson (Vini Paulista). Técnico: Guilherme Bossle.

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; Habraão, Bruno Leonardo e Eduardo Doma (Thomás); Maílton, Tárik (Foguinho), Marlone (Giovanni Augusto), Rafael Carvalheira, Marcinho (Thayllon) e Mancha (Felipe Vieira); Perotti. Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Ronier, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Benevenuto, Natanael, Sebastián Gómez e Wesley Pomba (Coritiba); Eduardo Doma, Mancha, Marcinho e Thayllon (Chapecoense).

RENDA - R$ 199.450,00.

PÚBLICO - 14.155 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).