Bolasie faz dois, Criciúma bate o Juventude e volta a vencer no Brasileirão

Depois de cinco jogos, o Criciúma voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao fazer 2 a 1 no Juventude, com dois gols de Bolasie. A partida, válida pela 20ª rodada, que abre o returno, foi realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Criciúma vinha de três derrotas e dois empates na competição. Com a reabilitação, chegou a 21 pontos na zona intermediária da tabela. Apesar de o segundo turno já ter iniciado, o time catarinense tem dois jogos atrasados, contra Grêmio e Red Bull Bragantino.

O Juventude segue sem vencer com Jair Ventura, que comandou o time pela terceira vez, acumulando um empate e duas derrotas. Há quatro jogos sem vencer, o time gaúcho segue com 21 pontos e tem um jogo a menos, contra o Cuiabá. Esta foi a primeira derrota como mandante, condição em que tinha cinco vitórias e quatro empates.

Logo no primeiro ataque, o Criciúma levou muito perigo em chute de Fellipe Mateus na meia-lua, mas Gabriel saltou bem para espalmar e evitar o gol.

A resposta do Juventude veio com Jean Carlos, que também chutou de fora da área, mas Gustavo pulou para defender sem dar rebote. Ele voltaria a salvar o time após chute de longe de Ewerthon que desviou na defesa.

A reta final do primeiro tempo seguiu com boas oportunidades. Do lado do Criciúma, Marcelo Hermes completou cruzamento, mas o goleiro defendeu. Os gaúchos quase marcaram em forte chute de Erick, que passou tirando tinta da trave.

Na etapa final, porém, o gol não demorou a sair: aos 11, o Criciúma abriu o placar. Claudinho arrancou pelo meio e tocou com precisão para Bolasie, que estava na meia-lua. Ele deixou a bola passar, invadindo a grande área, e tocou na saída do goleiro.

Mas a vantagem durou apenas três minutos. Aos 14, o Juventude deixou tudo igual novamente com gol de Luís Oyama. Na intermediária, ele carregou um pouco para a direita e chutou de longe. A bola desviou e foi no cantinho do goleiro Gustavo, que não conseguiu defender.

Na reta final, o Criciúma foi melhor no jogo e criou três boas chances, com Bolasie, Marcelo Hermes e Claudinho, todas defendidas por Gabriel.

Mas aos 37, os catarinenses voltaram à frente do placar usando o jogo aéreo. Ronald cruzou e Bolasie subiu entre zagueiros para cabecear à queima-roupa do goleiro e fazer seu segundo gol no jogo. Apesar de certa pressão no fim, o Juventude não conseguiu evitar a derrota.

Os dois times voltam a campo pela 21ª rodada apenas no próximo fim de semana. No sábado, às 20h, o Criciúma recebe o Atlético-MG no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

No domingo, às 16h, o Juventude encara o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Mas antes, na quinta, às 19h, os gaúchos jogam novamente em casa diante do Fluminense, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 2 CRICIÚMA

JUVENTUDE - Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio; Caíque (Luís Oyama), Jadson e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Marcelinho), Gilberto (Gabriel Taliari) e Erick (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Barreto (Higor Meritão), Newton (Ronald Lopes), Allano (Tobias Figueiredo), Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel) e Marcelo Hermes; Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Bolasie, aos 11, Luís Oyama, aos 14, e Bolasie, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa (Juventude). Wilker Ángel (Criciúma).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 35.170,00.

PÚBLICO - 6.564 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).