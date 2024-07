Coritiba confirma retorno do técnico Jorginho para sequência da Série B

O Coritiba confirmou a contratação do técnico Jorginho para substituir Fábio Matias na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O profissional de 59 anos foi oficializado na noite deste sábado e chega em Curitiba (PR) já neste domingo.

Jorginho estava livre no mercado desde que deixou o Buriram United, da Tailândia. Ele vai para sua terceira passagem pelo Coritiba. Em 2019, fez excelente campanha e conquistou o acesso na Série B. Voltou no fim do ano seguinte, mas não conseguiu repetir o bom desempenho.

No Brasil, Jorginho ainda tem passagens por Vasco, Atlético-GO, Cuiabá, Ponte Preta, Bahia, entre outros. Também já treinou equipes do Irã e do Japão. Como jogador, atuou na lateral-direita e foi campeão da Copa do Mundo de 1994.

Neste sábado, sob comando interino de Guila Bossle, o Coritiba venceu a Chapecoense por 1 a 0, encerrando uma sequência de seis jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas. Com 23 pontos, aparece na 13ª colocação.

A estreia de Jorginho será no próximo sábado, às 17h, quando o Coritiba visita o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 19ª e última rodada do primeiro turno.