Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino de olho na terceira vitória seguida no Brasileirão

Reabilitado por duas vitórias seguidas, o Fluminense vai em busca de mais um resultado positivo para quem sabe ficar perto de sair da incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, fora de casa, põe a prova o seu bom momento diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 11h. Em situação diferente, o rival tenta continuar na parte de cima da tabela.

O Fluminense vinha de um longo jejum, até vencer as duas últimas partidas, superando o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e depois vencendo por 1 a 0, no Maracanã, o Palmeiras, um dos favoritos ao título. Mesmo assim, por conta de um péssimo início da temporada, o atual campeão da Copa Libertadores aparece na penúltima colocação, com 14 pontos.

Como está três atrás do Cuiabá, que tem 17, quatro vitórias e saldo de gols -4, o time carioca não deve sair da zona de queda nesta rodada mesmo se vencer porque tem saldo -10. Teria que vencer por muitos gols e torcer por derrota do time do Mato Grosso também por alguns gols.

"Nosso time está crescendo e os resultados vão vir junto com esta evolução. Nós vamos sair destas últimas posições a partir da conquista dos pontos, então, estamos pensando sempre jogo a jogo", explicou o técnico Mano Menezes.

Mas o técnico tem problemas para definir quem irá a campo. O zagueiro Thiago Santos cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo sofrido contra o Palmeiras. Com isso, Antônio Carlos e Ignácio disputam a titularidade no setor ao lado do experiente Thiago Silva, que deu força à defesa, justamente nos dois últimos jogos.

Outras dúvidas estão no ar por opção técnica, mas Mano Menezes só deve confirmar o time titular momentos antes da partida. O lateral-esquerdo Marcelo, o volante Martinelli e o atacante Germán Cano podem ser preservados. Com isso, Diogo Barbosa, Nonato e Kauã Elias estão na briga para começar jogando.

O Red Bull Bragantino faz uma campanha regular, aparecendo em nono lugar com 25 pontos. O técnico Pedro Caixinha contará com um importante retorno para definir a escalação titular. O atacante Talisson, que ficou de fora das duas últimas partidas por conta de dores na coxa direita, está em transição física e tem tudo para voltar a ser opção.

Por outro lado, são cinco desfalques. O goleiro Cleiton, expulso diante do Athletico-PR, e o zagueiro Pedro Henrique, que levou o terceiro amarelo, estão suspensos. Além deles, o lateral Juninho Capixaba, com dores no joelho, será preservado, enquanto o meia Jadsom e o atacante Eduardo Sasha, estão em transição física.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSE

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos (Ignácio), Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli (Nonato) e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).