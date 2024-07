Santos visita CRB por título simbólico do 1º turno e por 'gordura' na tabela da Série B

A mais disputada edição da Série B, com doze candidatos ao acesso separados por cinco pontos (entre segundo e 13º), viu o líder Santos se desgarrar após a rodada passada e dar grande passo para disparar na competição. Neste domingo, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, os paulistas entram em campo diante do CRB com dois propósitos: ganhar e confirmar o título simbólico do primeiro turno e manter os bons quatro pontos de vantagem na frente.

Fazendo campanha impecável na Vila Belmiro, onde ganhou todos os sete jogos, o Santos encara o CRB como oportunidade de também demonstrar um desempenho vistoso longe de seus domínios. Fábio Carille não esconde que ainda tenta ajustar a equipe por melhores apresentações nas visitas.

Dos 32 pontos conquistados, 21 foram na Vila. Fora de casa, por outro lado, o Santos vem deixando à desejar, amargou quatro derrotas (a quinta foi como mandante em Londrina) e Carille prometeu trabalhar forte para que o jogo com o CRB seja um marco pela volta por cima. Ganhando, o líder não poderá mais ser alcançado no turno, mesmo rendendo uma rodada.

"A gente melhorou muito nos jogos fora de casa, com uma consistência maior e quero melhorar ainda mais esse desempenho como visitante, não só o resultado", enfatiza Carille, confiante que o futebol apresentado nos 4 a 0 sobre o Coritiba possa ser repetido em Maceió.

Para a visita ao CRB, com campanha instável na divisão de acesso, o treinador não terá Giuliano - Serginho joga na armação -, com problema muscular na coxa, mas manterá a base que goleou os paranaenses e contará com os gols de Julio Furch para ganhar pela 11ª vez.

O atacante argentino anotou diante de Vila Nova-GO e Coritiba e espera repetir a dose pelo terceiro jogo seguido. Apesar da possibilidade do título simbólico do turno, em sua visão o que valerá será no fim do ano.

"Temos de finalizar o ano muito bem para falar que (o Santos) é o melhor time. Temos de trabalhar muito ainda, então, vamos continuar trabalhando e, obviamente, esperamos que no fim do ano sejamos o melhor time da Série B", disse, valorizando o primeiro turno. "Temos de concluir a segunda fase boa também."

Depois de figurar entre os piores, na luta contra a queda, o CRB chega para o embate com os santistas em sua melhor fase na Série B e tentando encostar no G-4. Antes do empate com o Goiás, na quinta-feira, foram três vitórias seguidas que levaram a equipe para posição intermediária e aumentaram a confiança para encarar o líder.

Vice-artilheiro na temporada, o meia Gegê renovou seu contrato na sexta-feira por mais duas temporadas e ganhou uma motivação extra para ajudar nesta reação dos comandados do técnico Daniel Paulista, que recebeu proposta do Sport, mas mostrou estar focado somente no time alagoano. "Estou muito feliz aqui, quero e vamos lutar pelo acesso. Agora é juntar todas as nossas forças e focar no Santos."

FICHA TÉCNICA:

CRB X SANTOS

CRB - Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Ryan (Willian Formiga); Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Serginho; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió.