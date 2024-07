Cuiabá e Athletico-PR se enfrentam na Arena Pantanal por objetivos diferentes

Com objetivos distintos, Cuiabá e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 19h, na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time do Mato Grosso quer se distanciar da zona de rebaixamento, os paranaenses querem voltar ao G-6 para poder brigar por uma vaga na Copa Libertadores no próximo ano.

O Athletico-PR ainda não se adaptou à saída do técnico Cuca e à chegada de Martín Varini. O time paranaense vive altos e baixos e hoje soma 25 pontos, mirando um lugar no G-6. Classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, vem de derrota no Brasileirão para o Red Bull Bragantino por 1 a 0.

O Cuiabá, por sua vez, foi eliminado na Sul-Americana e perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, na última vez que jogou no Brasileirão. Por causa disso, tem 17 pontos, temendo terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. Cuiabá e Athletico se enfrentaram apenas sete vezes na história, com duas vitórias do time do Mato Grosso, quatro derrotas e um empate.

Mais uma vez, o técnico Petit terá força máxima para escalar o Cuiabá. A expectativa é que o time seja bem semelhante daquele que perdeu para o Fluminense. Há expectativa sobre a entrada de Deyverson no time titular.

"Agora nós como comissão técnica temos que fazer um equilíbrio. Temos que saber atacar, sem sofrer demais. Precisamos da vitória para recuperar a confiança", disse o treinador.

Do outro lado, o Athletico terá algumas novidades. O zagueiro Thiago Heleno e o volante Fernandinho estão de volta após cumprirem suspensão. Por outro lado, perdeu Gamarra e Christian pelo acúmulo de cartões.

"Não temos nem tempo para escolher prioridades. Minha energia está em fazer o time jogar melhor, construir uma equipe mais forte, capaz de ganhar jogos. Estamos preparados, temos um bom elenco. Às vezes as escolhas são estratégicas, outras por questão física e de desgaste, mas sempre pensando no melhor para o Athletico", garantiu o treinador.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ X ATHLETICO-PR

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Fernandinho, Erick e Zapelli; Canobbio e Di Yorio. Técnico: Martín Varini.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).