A primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 pode sair neste domingo. O judoca brasileiro Willian Lima está classificado para a semifinal do judô, na categoria até 66kg. Com isso, ele está a uma vitória de conquistar uma medalha. Isso porque, em caso de vitória, garante no mínimo uma prata. Em caso de derrota, ainda tem a chance de disputar o bronze.

A primeira vitória do brasileiro foi com o emoção, e a vitória contra o usbeque Sardor Nurillaev veio a poucos segundos do fim. Nas oitavas de final, Lima derrotou o turcomeno Serdar Rahimov, que levou três punições, número máximo no judô, que gera desclassificação. Já nas quartas, a vitória veio sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei.

Na semifinal ele vai encarar Gusman Kyrgyzbayev, atleta do Casaquistão. A luta acontece neste domingo, às 11h, pelo horário de Brasília.