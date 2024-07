Piastri admite falta de ritmo contra as Mercedes, mas comemora 3º lugar no GP da Bélgica de F-1

Oscar Piastri conseguiu colocar a McLaren no terceiro lugar no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo. O piloto australiano admitiu que esperava uma colocação melhor, mas revelou que faltou ritmo para conseguir competir com George Russell e Lewis Hamilton, que fizeram dobradinha da Mercedes no Circuito de Spa-Francorchamps.

"Não tínhamos velocidade o bastante. Levei algumas voltas para passar Charles (Leclerc) e superaqueci os pneus. Claramente, o ritmo de George, ficando na pista com um conjunto de pneus duros, era a coisa certa a fazer. Mas nós não tínhamos ritmo o bastante para alcançá-lo. Acho que fizemos muitas coisas certas, nos demos as melhores opções que podíamos, mas não foi o suficiente", disse.

Ele ainda revelou que esperava brigar pela vitória, mas se mostrou satisfeito com o 3º lugar. "Sinceramente, sim. Mas o ar limpo fez muita diferença. Uma vez que consegui ar limpo no meio do 'stint', aumentei muito o ritmo e consegui alcançar um bom delta com o pneu para a última parada, mas, claramente, não precisava de um delta de pneu, só precisava seguir adiante, como George mostrou. Estou muito feliz com o resultado. Controlamos muito bem a corrida. Acho que não poderíamos ter feito muito mais", afirmou.

Companheiro de equipe de Piastri na McLaren, Lando Norris não conseguiu ter a mesma exibição e terminou apenas na sexta posição, atrás do seu principal concorrente pelo título do Mundial de Pilotos, o holandês Max Verstappen. Com o terceiro lugar, Piastri foi para o quarto lugar do Mundial de Pilotos, atrás apenas de Verstappen (275), Norris (197), e Charles Leclerc (174).

A Fórmula 1 entra em férias e retorna apenas no dia 25 de agosto para o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort.