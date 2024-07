Hamilton elogia desempenho 'fantástico' da Mercedes e Russell revela surpresa: 'Imprevisível'

Apesar de não esperar brigar pelo primeiro lugar no GP da Bélgica de Fórmula 1, Lewis Hamilton concedeu entrevista com cara de quem ficou desapontado com o segundo lugar, diferente de George Russell, que se mostrou surpreso e comemorou muito com a equipe a vitória no Circuito de Spa-Francorchamps, em um domingo com dobradinha da Mercedes.

"É um resultado incrível, definitivamente imprevisível durante a nossa reunião de estratégia pela manhã. Os pneus estavam bons, então eu continuei dizendo que nós poderíamos fazer apenas uma parada. O carro estava incrível", afirmou.

Ele comentou sobre o desempenho geral da Mercedes na partida. "Parabéns ao Lewis. Ele realmente controlou aquela corrida. Se as circunstâncias fossem diferentes, tenho certeza de que ele teria conseguido a vitória. Uma dobradinha para a equipe é incrível. Eu estava muito concentrado durante a corrida. Foi um esforço em equipe. Lançamos os dados, mas isso só foi possível porque o carro estava ótimo e o ritmo estava lá. Uma dobradinha é um ótimo resultado", completou.

Já Hamilton agradeceu a equipe e evitou comemorar o segundo lugar. "Não, definitivamente não (esperava brigar pela vitória). Em primeiro lugar, tenho de dar os parabéns ao George e à equipe. A sexta-feira foi desastrosa. O carro não estava em lugar nenhum. Fizemos algumas mudanças, era difícil prever como seria por causa da chuva de ontem, mas o carro estava fantástico hoje e realmente devemos isso a todos, tanto aos que estão aqui fazendo um trabalho sólido com as paradas nos boxes e estratégia, quanto aos caras da fábrica", disse.

O heptacampeão revelou ainda que seguiu as ordens da Mercedes ao fazer duas paradas. "Estava tentando chegar mais perto, obviamente, mas George fez um ótimo trabalho indo mais longe com os pneus. Tinha pneus sobrando em todos os 'stints', mas a equipe decidiu me chamar aos boxes, então é uma pena, mas é um daqueles dias", finalizou.

Com a vitória no GP da Bélgica, Russell chegou aos 141 pontos, na sétima posição. Hamilton é o sexto, com 143. Max Verstappen lidera com 275.