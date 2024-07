Larissa Pimenta conquista medalha de bronze no judô e se impressiona: 'Nem sei o que aconteceu'

Após Willian Lima conquistar a prata, a segunda medalha brasileira no judô na Olimpíada de Paris-2024 veio com Larissa Pimenta neste domingo. Depois de cair nas quartas de final para a francesa Amandine Buchard, a judoca superou a repescagem e garantiu o terceiro lugar na categoria até 52kg. Na disputa da medalha, ela superou a italiana Odette Giuffrida.

"A ficha não caiu. Foi muito especial. Estou muito feliz, em êxtase. Desde o momento que pisei no tatame, eu falei que merecia. Era difícil acreditar em mim, mas eu consegui", disse a atleta à CazeTV.

Durante toda a luta com a italiana, Larissa foi quem ficou mais perto de encaixar golpes. Porém, o combate foi parelho, e a brasileira recebeu duas punições. O empate persistiu levando a decisão do bronze ao golden score. A brasileira se mostrou com mais fôlego. Larissa não conseguiu encaixar o golpe, mas a adversária recebeu três punições e foi derrotada. Pelas regras da modalidade, três punições determinam o fim da luta e a derrota da judoca punida.

"Toda luta foi um desafio. Hoje eu estava muito confiante. Foi uma luta muito difícil, eu nem sei o que aconteceu. Começou a faltar oxigênio, eu nem sabia mais o que estava fazendo. Só pensava que eu merecia essa medalha", completou a paulista de 25 anos.

Durante sua trajetória até a medalha, ela passou por Djamila Silva, de Cabo Verde, por ippon, pela britânica Chelsie Giles, por waza-ari, mas acabou perdendo diante da francesa Amandine Buchard, por waza-ari. A brasileira se recuperou com um ippon no Golden Score contra a alemã Mascha Ballhaus, e derrotou a italiana Odette Giuffrida para ficar com a tão sonhada medalha.

O bronze de Larissa Pimenta é a 26ª medalha do judô brasileiro na história das Olimpíadas.