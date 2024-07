Com quatro gols no primeiro tempo, América-MG empata com Ceará e volta ao G-4 da Série B

O América-MG está de volta ao G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, mas perdeu a chance de assumir a vice-liderança. Jogando em casa, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), o time mineiro saiu na frente do Ceará, mas acabou levando a virada e buscou o empate ainda no primeiro tempo por 2 a 2. Na segunda etapa, os dois times foram para o ataque, mas não conseguiram tirar a igualdade do placar.

Com o resultado, o América-MG que conheceu o quarto empate seguido e o quinto jogo sem derrota, aparece na quarta posição com 29 pontos, empatado com Mirassol e Vila Nova-GO, todos com a mesma pontuação e dentro do G-4. Já o Ceará vem logo atrás, em sétimo, com 26, mas perdeu a chance de embalar a terceira vitória seguida para encostar de vez na briga pelo acesso.

O primeiro tempo foi agitado do começo ao fim. Prova disso, que logo aos quatro minutos, o Ceará surpreendeu e abriu o placar. Erick Pulga recebeu um lançamento de Recalde e tentou encobrir o goleiro, mas a bola explodiu no travessão. Mas, voltou nos pés de Aylon, que chutou de primeira para o fundo das redes.

Não demorou, porém, para o América-MG empatar e virar o jogo. Aos seis, depois de um cruzamento na área, Renato Marques escorou para trás e Fabinho cabeceou no canto. Mas a bola acabou indo na trave. Alê, esperto no lance, pegou o rebote e deixou tudo igual. Aos 17, Juninho arriscou um chute de fora da área e marcou um bonito gol, deixando o América-MG em vantagem.

Atrás no placar, o Ceará se lançou ao ataque, mas só conseguiu empatar no final. Aos 43 minutos, depois de uma saída de bola errada, Aylon encontrou Saulo Mineiro invadindo a área. Ele chutou firme, o goleiro Elias defendeu, mas Erick Pulga pegou a sobra e mandou para o gol. Com isso, o duelo foi para o intervalo com o empate por 2 a 2.

Na volta para o segundo tempo, como não poderia ser diferente, a intensidade da partida diminuiu bastante, porém, com ambos os times tentando tirar a igualdade do placar.

O América-MG tentava usar os contra-ataques rápidos, mas pecava no último passe. Já o Ceará atacava como dava, mas levando pouco perigo para Elias. Com isso, o tempo foi passando e o placar terminou mesmo igual em 2 a 2.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 19ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o América-MG irá visitar o Brusque, em Santa Catarina, às 19h. Enquanto isso, na terça-feira, o Ceará recebe o Guarani, na Arena Castelão, às 21h.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 2 CEARÁ

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê (Elizari), Felipe Amaral (Moisés) e Juninho (Wallisson); Fabinho, Rafael Marques (Felipe Azevedo) e Adyson (Vinícius). Técnico: Cauan de Almeida.

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos, Mateus Felipe, David Ricardo (Ramon Menezes) e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde (Andrey); Saulo Mineiro (Raí Ramos), Aylon (Kaique Barbosa) e Erick Pulga (Lucas Rian). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Aylon, aos quatro, Alê, aos seis, Juninho, aos 17 e Erick Pulga, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alê e Felipe Amaral (América-MG) e David Ricardo (Ceará).

ÁRBITRO - Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).